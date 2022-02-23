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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل يتخلص من زوجته خنقاً ويقتل ابن عمه بطلق ناري في قنا

أمن قنا
أمن قنا

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا ، على جثتين ، الأولى لـ ربة منزل مخنوقة، والثانية لـ عامل بطلق نارى، في قرية كوم يعقوب بمركز أبوتشت.

 

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت ، يفيد بمصرع آيه احمد ابراهيم 35 عاماً ، ربة منزل، وعاطف عبدالحفيظ عبدالجواد 40 عاماً، مصاب بطلق نارى.

 

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وتشير التحريات الأولية، إلى أن زوج المجنى عليها، وراء ارتكاب الجريمة، لوجود خلافات عائلية بينهما، ما دفعه إلى خنق زوجته، وإطلاق النار على ابن عمه.

 

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتى إسعاف لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبوتشت العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

قنا أبوتشت كوم يعقوب ربة منزل طلق ناري جثة

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