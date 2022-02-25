عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. هل ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد؟

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تفكير إدارة ريال مدريد ، في أن نجم ليفربول محمد صلاح ، سيكون بديلاً مناسبا في حال فشل إتمام صفقة الفرنسي كيليان مبابي في موسم الانتقالات الصيفية المقبل، وفي ظل إصرار باريس سان جيرمان على رفض العرض الملكي، وتمسكه بخدمات مبابي، وإغرائه بفكرة تجديد العقد.

هل يكون محمد صلاح بديلا لـ مبابي في ريال مدريد؟.. مؤشرات تؤكد

تفاصيل جديدة بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

وتشير التقارير، إلى أن أمر وصول المهاجم الشاب إلى ريال مدريد بات أمراً مشكوكاً فيه، ولهذا السبب بدأت إدارة النادي عملية التفكير في البديل المحتمل؛ حال فشل تلك الصفقة.

ويقدم محمد صلاح أداءً مميزًا مع ليفربول هذا الموسم، إذ يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» برصيد 17 هدفا.

صلاح وليفربول

وتثار التكهنات حول مستقبل صلاح مع ليفربول، إذ يرفض النادي تنفيذ المطالب المالية للنجم المصري من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2023.

وأوضحت تقارير من داخل ريال مدريد، أن محمد صلاح سيكون بديل مبابي في سانتياجو برنابيو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن اسم نجم المنتخب المصري سبق وارتبط بخطوة الانتقال إلى ريال مدريد، إلى جانب أندية أخرى مثل برشلونة، وباريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ؛ بعد تألقه مع ليفربول.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إيرلينج هالاند، يعد تعزيزا محتملاً بالنسبة إلى ريال مدريد، لكن ملف النرويجي مختلف تماماً عن ملف مبابي، خاصة أن النرويجي هو أحد أفضل المهاجمين في العالم، لكن كريم بنزيما لا يزال أساسيا في فريق مدريد، وإدراج هالاند بجواره؛ يمكن أن يفسد مسيرة نجم بوروسيا دورتموند، فضلا عن أنه لن يكون من المفيد حصر بنزيما في الجناح، فعلى الرغم من أنه قد يكون قادراً على التكيف؛ إلا أنه سيخسر الكثير في هذا المركز.

ولمتابعة المزيد حول أخبار محمد صلاح ورحيله إلى ريال مدريد .. شاهد الفيديو جراف التالي:

ريال مدريد كيليان مبابي محمد صلاح ليفربول برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سيطرة روسيا عليها.. أوكرانيا تعلن ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بإنهاء محاور ومشروعات قبل شهر رمضان

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

شافها في وضع مخل| جزار يقتل ابنته بـ شومة ومفاجأة من والدتها

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-2-2022

تركيا ترد على طلب أوكرانيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا

موضوعات متعلقة

فيديو جراف.. حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين.. ما القصة

فيديو جراف.. عملاق مصري في الدوري الألماني .. هل ينضم لمنتخب مصر

فيديو جراف.. قصة فنان طاف في الشوارع يصرخ بسبب غضب أمه عليه

فيديو جراف.. ثلاثي الأبيض .. موقف أبو جبل وطارق وبن شرقي من التجديد للزمالك

ترشيحاتنا

صحفية فرنسية: القنوات الأوروبية ترفض إذاعة قصف قوات كييف للمدنيين في دونباس شرق أوكرانيا

أخبار التكنولوجيا| تسريبات مصورة تكشف مواصفات مميزة لهاتف Oppo Reno7.. وكيفية تحميل تطبيق VidMate على هاتفك

الأوقاف: "الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية" موضوع خطبة الجمعة القادمة

استعدادا للمقاصة.. الإسماعيلي يخوض التدريبات على فترتين

انتخابات المهندسين 2022.. إقبال ملحوظ وإنهاء خصومة ضاحي وعثمان بالمرحلة الأولى

حكم من نذر 10% من راتبه لكن تعذر.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين التخلي والبقاء والزمالك والرجاء.. هل يرحل معين الشعباني عن المصري البورسعيدي؟

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

فيديو

فيديو جراف.. هل ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد؟

فيديو جراف.. كوريا الشمالية تتخلص من التقويم الميلادي.. ما القصة

فيديو جراف| شروط تذكرتي لحضور مباراة مصر والسنغال.. تعرف عليها

أكثر من 200 هجمة.. تفاصيل الحرب البرية الجوية على أوكرانيا |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ