فيديو جراف.. هل ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تفكير إدارة ريال مدريد ، في أن نجم ليفربول محمد صلاح ، سيكون بديلاً مناسبا في حال فشل إتمام صفقة الفرنسي كيليان مبابي في موسم الانتقالات الصيفية المقبل، وفي ظل إصرار باريس سان جيرمان على رفض العرض الملكي، وتمسكه بخدمات مبابي، وإغرائه بفكرة تجديد العقد.

وتشير التقارير، إلى أن أمر وصول المهاجم الشاب إلى ريال مدريد بات أمراً مشكوكاً فيه، ولهذا السبب بدأت إدارة النادي عملية التفكير في البديل المحتمل؛ حال فشل تلك الصفقة.

ويقدم محمد صلاح أداءً مميزًا مع ليفربول هذا الموسم، إذ يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» برصيد 17 هدفا.

صلاح وليفربول

وتثار التكهنات حول مستقبل صلاح مع ليفربول، إذ يرفض النادي تنفيذ المطالب المالية للنجم المصري من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2023.

وأوضحت تقارير من داخل ريال مدريد، أن محمد صلاح سيكون بديل مبابي في سانتياجو برنابيو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن اسم نجم المنتخب المصري سبق وارتبط بخطوة الانتقال إلى ريال مدريد، إلى جانب أندية أخرى مثل برشلونة، وباريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ؛ بعد تألقه مع ليفربول.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إيرلينج هالاند، يعد تعزيزا محتملاً بالنسبة إلى ريال مدريد، لكن ملف النرويجي مختلف تماماً عن ملف مبابي، خاصة أن النرويجي هو أحد أفضل المهاجمين في العالم، لكن كريم بنزيما لا يزال أساسيا في فريق مدريد، وإدراج هالاند بجواره؛ يمكن أن يفسد مسيرة نجم بوروسيا دورتموند، فضلا عن أنه لن يكون من المفيد حصر بنزيما في الجناح، فعلى الرغم من أنه قد يكون قادراً على التكيف؛ إلا أنه سيخسر الكثير في هذا المركز.

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