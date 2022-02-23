تفاصيل جديدة بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

قال إبراهيم هلهول، مدرب بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إنه يتمنى عدم مغادرة قائد المنتخب الوطني محمد صلاح، لفريق ليفربول الإنجليزي، إذ ينتهي عقده بحلول صيف 2023، موضحًا: "لو هيروح إسبانيا؛ يبقى عشان يصيف".

وأضاف هلهول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور: "سمعت أن ريال مدريد يرغب في التعاقد معه، لكنني أرى أنه سيستمر مع ليفربول، وجيمي كاراجار أسطورة ليفربول صرح بأن الجماهير لن ترحم الإدارة إذا فشلت في تجديد عقد نجم منتخبنا الوطني".

وتابع: "هناك مشكلة في مفاوضات محمد صلاح مع ليفربول، لأن تجديده إذا تم؛ فإن النادي سيفقد السيطرة على الأوضاع في غرفة الملابس، لأن بعض اللاعبين سيحصلون على رواتب أقل بكثير من محمد صلاح، وهو ما سيخلق مشكلات كبيرة بين اللاعبين".

وأكد، أن محمد صلاح لن يخسر كثيرا إذا رحل عن ليفربول بعكس النادي الإنجليزي الذي سيفتقد لاعبا كبيرا أصبح اللاعب الأبرز في الدوري الإنجليزي والعالم، متابعا: الجماهير مش هترحم ملاك النادي، لأن اللاعب في إنجلترا ينضج في الثلاثينات وعندما يبلغ الثانية والثلاثين أو الثالثة والثلاثين من عمره فإنه يكون قد وصل إلى قمة مجده".