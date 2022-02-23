عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث مروع في السعودية والسائق يخرج سليمًا بأعجوبة

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية مقطع فيديو لحادث سيارة مروع بعد أن انحرفت أثناء سيرها على طريق سريع بمدينة جازان في المملكة العربية السعودية.

و بحسب ما نشرته المواقع السعودية، وفقا لما ظهر في الفيديو الذي تم إلتقاطه للسيارة اثناء سيرها على طريق سريع و إنحرافها عن السير في الطريق الصحيح فإن الجميع توقع أن السائق لن يخرج من السيارة من الأساس . 

txt

شاهد.. إعادة حركة المرور على الطريق الزراعى السريع بالقليوبية بعد حادث تصادم

txt

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية


وظهر في الفيديو السيارة و هي تسير بسرعة جنونية على طريق سريع وثم انحرفت عن الطريق، لتصطدم بحائط خرساني ضخم، تسبب في إنقلابها و تهشيمها تماما.

وظهر سائق السيارة فيما بعد و هو يخرج من باب السيارة وبرفقته شخص آخر كان راكبا معه في السيارة والمفاجأة أن كلا من السائق و رفيقه كانا بخير و كانت إصابتهما طفيفة.

جدير بالذكر ان رواد التواصل الإجتماعي ذهلوا من المشهد الذي شاهدوه، وانتشر الفيديو بشكل واسع بسبب نهايته و خروج السائق سليما في حين أن عدد كبير من رواد التواصل الإجتماعي لم يتخيلوا أن يخرج من السيارة أشخاص أحياء.
https://www.youtube.com/watch?v=uIwe-SFrw_c

رواد التواصل الإجتماعي السعودية مقطع فيديو سيارة طريق سريع جازان المملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

الأزمة الروسية الأوكرانية.. هل ستؤثر على مخزون القمح في مصر ؟

15% زيادة جديدة لـ الموظفين و أصحاب المعاشات يوليو القادم

أحدها مفاجأة.. 3 أسباب وراء حذف أغاني عمرو دياب من يوتيوب

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

بدون استثناء.. 6 فئات تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم لغير السكني

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

ترشيحاتنا

محليا وقاريا.. 5 مواجهات صعبة فى انتظار الأهلي خلال شهر مارس

حسين عمار: «الشعباني» مستمر في قيادة «المصري» .. ولن يرحل

من هو بوتين القادم بالحروب للعالم..قصة رجل المخابرات الروسية الذي أصبح رئيسا

«التعليم العالي» تصدر قرارًا بغلق كيانين وهميين بالشرقية

رئيس مجلس الشيوخ الكازاخى يزور الأهرامات ومسجد الظاهر بيبرس

حسب الاتفاق.. وزير الخارجية المجري: تسليم 76 عربة قطار لمصر حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي.. والنفط على عتبة الـ 100 دولار للبرميل.. وبوتين ينهي أحلام أوكرانيا

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة.. فيديو وصور

أجراس الحرب الكبرى تفتح أبواب الظلام..تحذير من زعماء العالم لبوتين:ما تفعله سيهلكنا جميعًا

فيديو

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو جراف.. حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين.. ما القصة

بثينة رشوان: قطاع الإنتاج خدعنى وظلمت بقرار وقفى عامين.. فيديو.. خاص

فيديو جراف.. عملاق مصري في الدوري الألماني .. هل ينضم لمنتخب مصر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ