حادث مروع في السعودية والسائق يخرج سليمًا بأعجوبة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية مقطع فيديو لحادث سيارة مروع بعد أن انحرفت أثناء سيرها على طريق سريع بمدينة جازان في المملكة العربية السعودية.

و بحسب ما نشرته المواقع السعودية، وفقا لما ظهر في الفيديو الذي تم إلتقاطه للسيارة اثناء سيرها على طريق سريع و إنحرافها عن السير في الطريق الصحيح فإن الجميع توقع أن السائق لن يخرج من السيارة من الأساس .



وظهر في الفيديو السيارة و هي تسير بسرعة جنونية على طريق سريع وثم انحرفت عن الطريق، لتصطدم بحائط خرساني ضخم، تسبب في إنقلابها و تهشيمها تماما.

وظهر سائق السيارة فيما بعد و هو يخرج من باب السيارة وبرفقته شخص آخر كان راكبا معه في السيارة والمفاجأة أن كلا من السائق و رفيقه كانا بخير و كانت إصابتهما طفيفة.

جدير بالذكر ان رواد التواصل الإجتماعي ذهلوا من المشهد الذي شاهدوه، وانتشر الفيديو بشكل واسع بسبب نهايته و خروج السائق سليما في حين أن عدد كبير من رواد التواصل الإجتماعي لم يتخيلوا أن يخرج من السيارة أشخاص أحياء.

https://www.youtube.com/watch?v=uIwe-SFrw_c