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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفد وزارة التخطيط يزور محافظة البحر الأحمر لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة محافظة البحر الأحمر وذلك في إطار الزيارات الميدانية للمحافظات التي تقوم بها الوزارة للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية المدرجة بخطة المحافظات المصرية لعام 21/2022، وبحث تذليل أي معوقات تواجه تنفيذ هذه المشروعات.

أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البُعد الـمكاني يُمثّل أحد الـمحدّدات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، حيث يؤدي مُراعاة هذا البُعد إلي ضمان النمو الـمُتوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، سواء من حيث مستويات الدخل أو فرص العمل أو إتاحة خدمات التعليم والصحة والـمرافق العامة، لذلك تولي خطة التنمية اهتماماً خاصاً بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة ودفع جهود التنمية بما يوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم. 

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وأكدت السعيد أهمية المتابعة الميدانية والتقييم علي أرض الواقع بما يسهم في تحسين عملية الحوكمة وكفاءة الانفاق خاصة الأنفاق الاستثماري للحكومة، متابعة أن الهدف الرئيس يتمثل في متابعة المشروعات المدرجة بالخطة والوقوف على مستويات تنفيذها ونتائجها، موضحة أن عملية التخطيط لابد وأن تلاحقها متابعة مستمرة لضمان الاستدامة، بما يسهم في تحقيق مبادئ الشفافية والتي بدورها تسهم في تحسين حياة المواطن.


وتضمنت الزيارة تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات التي سيتم الانتهاء منها بخطة العام المالي الحالي، والمتمثلة في مشروع تطوير طريق المطار بالغردقة، استمرار أعمال تطوير بمنطقتي الكهف ومجاويش بالغردقة، استمرار اعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الكهف، رصف عدد 3 شوارع جانبية خلف اتوبيس الوجه القبلي، استمرار اعمال تطوير الجزيرة الوسطي بطريق المطار، رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق بشوارع مدينه الغردقة، إلى جانب استمرار أعمال المرمات في شوارع مدينه الغردقة ، استمرار مشروع انشاء عدد 15 عمارة سكنية ، استمرار مشروع تطوير وانشاء المجزر الالي، تطوير ورفع كفاءة طريق المجزر الالي الي طريق الدائري ، فضلا عن إنشاء سور حولي الإدارة العامة لمرور الغردقة.

وزارة التخطيط محافظة البحر الاحمر الزيارات الميدانية المحافظات المصرية التنمية الشاملة

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