رئيس البرلمان العربي يشيد بمسيرة البناء والتطوير والنهضة التي تشهدها السعودية

رفع عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما والشعب السعودي بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الثالثة للبرلمان العربي لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم الأربعاء بمقر جامعة الدول العربية.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بمسيرة البناء والتطوير والنهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في كافة المجالات، ودورها الرائد في الدفاع عن القضايا العربية ودعم العمل العربي المشترك بفضل السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية للمملكة ٢٠٣٠ي