محافظ قنا يشهد أداء حلف اليمين لمديري عام الشباب والتعليم بنجع حمادي

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، أداء حلف اليمين لكل من محمد جابر عباس مصطفي مديراً عاماً للإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة، و راجح صابر الطيب أحمد، مديراً عاماً لإدارة نجع حمادي التعليمية.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور عمر موسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم .

جاء نص القسم " أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أخدم الدولة وأن أحافظ على المال العام وأن أؤدى واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب ".

وأعرب محافظ قنا ، عن خالص التهنئة لهما بتوليهما منصبهما الجديد ، متمنياً لهما التوفيق في دعم وتطوير منظومة العمل وبذل أقصي الجهد والتفاني وتحمل المسؤولية وحسن معاملة المواطنين وتلبية احتياجاتهم .

وأكد محافظ قنا ، أن المحافظة تضم مجموعة متميزة من التنفيذيين الذين يعملون وفق رؤية واضحة واستراتيجية تنموية محددة لتحقيق التنمية المستدامة.

حلف اليمين بقنا