الداخلية تضبط والد فتاة وزوجته لتعديهما عليها وإجبارها على التسول

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "واتس آب" تظهر خلاله (إحدى الفتيات "من ذوى الاحتياجات الخاصة" - مقيمة طرف جدتها لوالدتها بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية) تتضرر من (والدها ، وزوجته – مقيمان بذات الناحية) لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها لإجبارها على استجداء المارة .

بالفحص واستدعاء الفتاة المشار إليها بمقطع الفيديو وسؤالها ، أقرت بأن مقطع الفيديو قديم منذ حوالى (4 سنوات) ، وأن والدها وزوجته سالفى الذكر قاما بالتعدى عليها بالضرب وإحداث وإصابتها لإجبارها على استجداء المارة ، وذلك حال تواجدها صحبتهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط والد الفتاة وزوجته.. وبمواجهتهما أيدا ما جاء بمضمون الفيديو المشار إليه وأضافا أن سبب تعديهما عليها بغرض تهذيبها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة.