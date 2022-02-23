كل سنة وانت متألق.. الحضري يهنئ ميدو بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ عصام الحضري مدرب حراس المنتخب الوطني، أحمد حسام ميدو، بعيد ميلاده ، ونشر صورة تجمعه به عبر حسابة بموقع تويتر.

وكتب الحضري: "كل سنة وانت طيب يا عالمي يا حبيبي.. عيد سعيد عليك وعقبال مليون سنة متألق وناجح ومكسر الدنيا يا ميدو يا حبيبي".

وقارن أحمد حسام ميدو بين باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك وبيتسو موسيماني مدرب الأهلي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "موسيماني يجيد التعامل مع الفرق التي لديها كثافة دفاعية، ويجيد الحلول".

وأضاف: "كارتيرون يجيد التعامل بالنسبة لتنظيم فريقه في المباريات الكبرى، ولكن إذا خاض كارتيرون مباراة أمام فريق لديه الكثافة الدفاعية، يعاني كثيرا ويعتمد على المهارات الفردية فقط".

https://twitter.com/ElHadary/status/1496449456190939140?s=20&t=GtqSVmC_wDrvb2gDJFKTWA