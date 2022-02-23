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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال جلسة مجلس الأمن..

المندوبة الأمريكية: قوات روسيا انتشرت في أوكرانيا بحجة حفظ السلام ..فيديو

مندوبة الولايات المتحدة
مندوبة الولايات المتحدة

قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن القوات الروسية انتشرت في أوكرانيا بحجة حفظ السلام ، مؤكدة أن هذا يعتبر انتهاك لسلامة أراضي وسلامة أوكرانيا وهذا يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة .

وأضافت مندوبة الولايات المتحدة خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تطورات الأزمة الأوكرانية ، إن جميع أعضاء مجلس الأمن اكدوا يوم الاثنين الماضي علي حل الأزمة الأوكرانية بالنقاش ويجب أن تتخلي روسيا عن اعتدائها عن أوكرانيا .

وأوضحت  مندوبة الولايات المتحدة ، إن روسيا قامت بأعمال تهدد سيادة أوكرانيا بما في ذألك نشر الأخبار الخاطئة والهجمات السيبرانية .

للأمم المتحدة مندوبة الولايات المتحدة ميثاق الأمم المتحدة تطورات الأزمة الهجمات الاخبار الأوكرانية

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