المندوبة الأمريكية: قوات روسيا انتشرت في أوكرانيا بحجة حفظ السلام ..فيديو

خلال جلسة مجلس الأمن..

قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن القوات الروسية انتشرت في أوكرانيا بحجة حفظ السلام ، مؤكدة أن هذا يعتبر انتهاك لسلامة أراضي وسلامة أوكرانيا وهذا يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة .

وأضافت مندوبة الولايات المتحدة خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تطورات الأزمة الأوكرانية ، إن جميع أعضاء مجلس الأمن اكدوا يوم الاثنين الماضي علي حل الأزمة الأوكرانية بالنقاش ويجب أن تتخلي روسيا عن اعتدائها عن أوكرانيا .

وأوضحت مندوبة الولايات المتحدة ، إن روسيا قامت بأعمال تهدد سيادة أوكرانيا بما في ذألك نشر الأخبار الخاطئة والهجمات السيبرانية .