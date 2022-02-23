خدمة اجتماعية حلوان تطلق مسابقة في حفظ القرآن الكريم .. تفاصيل

اعنلت ادارة النشاط الثقافي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عن مسابقة في حفظ القرأن الكريم كاملا وحفظ الاحاديث النبوية علي مستوي الكلية.



وأوضحت ادارة النشاط الثقافي بخدمة اجتماعية حلوان ان المسابقة تنقسم الي عدة اجزاء



- حفظ ٥ اجزاء من القرآن

- حفظ ١٠ اجزاء

- حفظ نصف القرآن الكريم

- حفظ القرآن كاملا

- حفظ الاحاديث الاربعين النبوية

ونوهت ادارة رعاية الشباب انه علي الطلاب الراغبين بالاشتراك بالمسابقة سرعة تسجيل اسمائهم في موعد اقصاه الخميس ٣ مارس ٢٠٢٢.

كما قد اعلنت اللجنة عن مسابقة اخري بالمجلات المطبوعة

وصرحت إدارة النشاط الثقافي بخدمة اجتماعية حلوان أن شروط المسابقة هي :

أن يكون عدد المشاركين بالمجلة أربعة أفراد.

- أن تكون المجلة مرآة صادقة للبيئة والأحداث المعاصرة.

أن لا يقل مقاس المجلة عن ٢٥*٢٠.

أن لا تزيد صفحات المجلة عن ٢٠ صفحة ولا تقل عن ١٠ صفحات.

أن يراعى بها الذوق الفني وحسن التعبير والإخراج والألوان.

اعلنت جامعة حلوان أنه تم التنسيق بين كلية التجارة جامعة حلوان والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتدريب الطلاب لمدة أسبوع بمقر أكاديمية التدريب بالهيئة العامة للاستثمار، وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وزيارة العديد من القطاعات التابعة للهيئة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والمستشار محمد أحمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبإشراف الدكتورة أماني فاخر عميد الكلية.

وعلى جانب آخر نظمت إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان برنامج التعليم المدني ٢٠٢١/٢٠٢٢، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني)