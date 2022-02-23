عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خدمة اجتماعية حلوان تطلق مسابقة في حفظ القرآن الكريم .. تفاصيل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

اعنلت ادارة النشاط الثقافي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عن مسابقة في حفظ القرأن الكريم  كاملا وحفظ الاحاديث النبوية علي مستوي الكلية.


وأوضحت ادارة النشاط الثقافي بخدمة اجتماعية حلوان ان المسابقة تنقسم الي عدة اجزاء 


- حفظ ٥ اجزاء من القرآن 
- حفظ ١٠ اجزاء 
- حفظ نصف القرآن الكريم 
- حفظ القرآن كاملا 
- حفظ الاحاديث الاربعين النبوية

ونوهت ادارة رعاية الشباب انه علي الطلاب الراغبين بالاشتراك بالمسابقة سرعة تسجيل اسمائهم في موعد اقصاه الخميس ٣ مارس ٢٠٢٢.

كما قد اعلنت اللجنة عن مسابقة اخري بالمجلات المطبوعة

وصرحت إدارة النشاط الثقافي بخدمة اجتماعية حلوان أن شروط المسابقة هي :

أن يكون عدد المشاركين بالمجلة أربعة أفراد.
 - أن تكون المجلة مرآة صادقة للبيئة والأحداث المعاصرة.

أن لا يقل مقاس المجلة  عن ٢٥*٢٠.
أن لا تزيد  صفحات المجلة عن ٢٠ صفحة ولا تقل عن ١٠ صفحات.
أن يراعى بها الذوق الفني وحسن التعبير والإخراج والألوان.

 اعلنت جامعة حلوان  أنه تم التنسيق بين كلية التجارة جامعة حلوان والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتدريب الطلاب لمدة أسبوع بمقر أكاديمية التدريب بالهيئة العامة  للاستثمار، وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وزيارة العديد من القطاعات التابعة للهيئة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والمستشار محمد أحمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبإشراف الدكتورة أماني فاخر عميد الكلية.

وعلى جانب آخر نظمت إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان برنامج التعليم المدني ٢٠٢١/٢٠٢٢، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني)

جامعة حلوان القران الكريم خدمة اجتماعية حلوان الاتحادات الطلابية حفظ القرآن الكريم كلية الخدمة الاجتماعية رعاية الشباب جامعة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عزة مصطفى تخرج لـ فاصل مفاجئ لحظة بث حلقة برنامجها | شاهد

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

بحد أقصى 15 %.. زيادة جديدة لأصحاب المعاشات وفقا للقانون

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

راسي فوق أوي..أول تعليق من ضحية شادي خلف في قضية التحرش الجنسي

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

تحذير عاجل من تطبيق شهير خطر على المراهقين.. "Yubo" بؤرة للتحرش الجنسي والعنصرية

ترشيحاتنا

بعد معجون الأسنان الذهب.. رد ساخر من خالد سرحان على محمد رمضان

أحمد موسى: الدولة لديها رؤية للوصول للاكتفاء الذاتى من الأمن الغذائي

أخبار السيارات| أستون مارتن تعزز إيراداتها وتقلص خسائر عام 2021.. ظهور سيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2022 خلال الاختبار في ألمانيا

سفير روسيا بالقاهرة: لا تخشى فرض العقوبات الغربية

راسي فوق أوي..أول تعليق من ضحية شادي خلف في قضية التحرش الجنسي

البنتاجون: القوات الروسية جاهزة للتحرك عسكريا ضد أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي.. والنفط على عتبة الـ 100 دولار للبرميل.. وبوتين ينهي أحلام أوكرانيا

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة.. فيديو وصور

فيديو

ظهور تاريخي.. محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو جراف.. حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين.. ما القصة

بثينة رشوان: قطاع الإنتاج خدعنى وظلمت بقرار وقفى عامين.. فيديو.. خاص

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ