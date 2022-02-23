سنرد بقوة وحزم على العقوبات.. روسيا: الاعتراف بدونيتسك ولوجانسك لا رجوع فيه

قالت السفارة الروسية في كندا، اليوم "الأربعاء"، إن موسكو سترد بقوة وحزم على العقوبات الكندية "غير الشرعية وغير القانونية” التي فرضتها ضد روسيا، مؤكدا أن قرار موسكو الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك لا رجوع فيه.

وجاء في بيان السفارة الروسية بكندا: “العقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها الحكومة الكندية على روسيا غير شرعية وغير قانونية، ووفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، فإن روسيا سترد على هذه البادرة غير الودية، ولن تؤثر هذه العقوبات على الوضع على الأرض، اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين لا رجوع فيه، روسيا ستحمي دائمًا الأمن والسلام والمستقبل المزدهر لمواطنيها”.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس الثلاثاء،عن فرض عقوبات على الديون السيادية لروسيا وعلى المشرعين ردًا على اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين.

وقال السفير الروسي في أوتاوا أوليج ستيبانوف، إنه من السخف السعي إلى معاقبة أعضاء البرلمان الروسي المنتخبين الذين صوتوا لصالح الاعتراف بالجمهوريتين بفرض عقوبات.

وأضاف أن “هذا يعني اتخاذ إجراءات عقابية ضد رأي جمهورهم، وهذا شيء جديد في السلوك الدولي للديمقراطية الكندية الليبرالية”.

وأكد السفير الروسي أن القضية الأساسية لا تزال قائمة وتتعلق بعجز الدول الغربية عن إقناع أوكرانيا بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك.