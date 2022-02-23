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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ظهور سيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2022 خلال الاختبار في ألمانيا.. صور

رصد سيارة BMW الفئة
رصد سيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2022 خلال اختبارها في ألما

نشرت مجلة Autocar عدة صور جديدة لسيارة BMW 3 Series الجديدة المحسنة من قبل المصورين بأوضح مظهر حتى الآن منذ ان بدأت مراحل اختبار السيارة، حيث تخضع لاختبارات على الطرق العامة في ألمانيا في الوقت الحالي.

وجاءت سيارة الصالون بواجهة أمامية وخلفية مظلمة، متنكرة بغطاء منقوش باللونين الأسود والأبيض، حيث تبدو تحديثات التصميم دقيقة مقارنةً بالسيارة الحالية، لكن النموذج المصور يتميز بتصميم M Performance وإضافات ديناميكية هوائية جديدة كلياً.

رصد سيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2022 خلال اختبارها في ألمانيا

و توجد شفة سبويلر ومآخذ هواء أكبر وشبكة أمامية على شكل قرص العسل، حيث لم يتم تجهيز الفئة الثالثة بعد بشبك BMW الجديد المثير للجدل، ولكنها تتلقى مصابيح أمامية وخلفية محدثة حديثًا، كما ستوفر مرة أخرى مجموعة مختارة من هياكل الصالون والعقارات (السياحية).

رصد سيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2022 خلال اختبارها في ألمانيا

ولم يتضح بعد أي المحركات ستعرضها BMW كجزء من تحديث السلسلة الثالثة، ولكن يبدو من المرجح أن النموذج سيحتفظ بخيار من محركات البنزين والديزل والقابس الهجين.

ويمكن إضافة نسخة هجينة معتدلة من محرك البنزين رباعي الأسطوانات إلى المجموعة، والجمع بين خيارات الديزل وMHEV سداسي الأسطوانات.

وتعطي إحدى الصور تلميحًا عن المعلومات والترفيه في الفئة الثالثة، والتي يُعتقد أنها الجيل الثامن من نظام iDrive الخاص بالشركة، كما يظهر في BMW iX و BMW i4.

رصد سيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2022 خلال اختبارها في ألمانيا

وإذا حصلت الفئة الثالثة على أحدث نظام iDrive فسيكون أحد التحديثات الرئيسية للطراز، ووصفت BMW النظام بأنه "الأقوى" حتى الآن حيث يتميز بوحدة تحكم دوارة، ودعم بيانات 5G وأدوات تحكم جديدة تعمل باللمس وشاشة عرض مركزية كبيرة منحنية.

ويقترن النظام في iX بمجموعة أدوات رقمية بحجم 12.3 بوصة مع شاشة معلومات وترفيه 14.9 بوصة بدقة 200 بكسل في البوصة، ومن المتوقع أن يتم طرح سيارة BMW 3 Series المحسّنة للبيع في وقت لاحق من هذا العام، ومن المحتمل أن تفرض علاوة سعرية طفيفة على السيارة المنتهية ولايتها.

رصد سيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2022 خلال اختبارها في ألمانيا
BMW المانيا BMW 3 Series السيارة ديناميكية الفئة الثالثة

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