البنتاجون: القوات الروسية جاهزة للتحرك عسكريا ضد أوكرانيا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم "الأربعاء"، أن القوات الروسية على الحدود الأوكرانية أصبحت جاهزة للتحرك عسكريا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن القوات الروسية على حدود أوكرانيا أصبحت في مواقع متقدمة، لافتة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع قواته في وضع الجاهزية لبدء اجتياحه لأوكرانيا.

وأضافت: "سنواصل جهودنا لمراقبة تحركات القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية، ونواصل مراقبة تحركات القوات الروسية من الفضاء".

وذكرت وزارة الدفاع: "روسيا عززت قواتها في المتوسط والبحر الأسود تمهيدا لغزو أوكرانيا، ومن صور الأقمار الاصطناعية القوات الروسية جاهزة للهجوم فور تلقيها الأوامر".

وحول الرد على الغزو المحتمل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية: "تقييمات الاستخبارات تقول إن بوتين جاهز تماما لغزو أوكرانيا، و٨٠٪ من القوات الروسية اصبحت في وضعية هجومية ضمن شريط عرضه خمسة كيلومترات من الحدود الاوكرانية".

وتابعت: "القوات الروسية مستعدة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى للدخول إلى أوكرانيا الان في حال اعطيت الأمر بذلك".