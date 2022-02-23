عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: القوات الروسية جاهزة للتحرك عسكريا ضد أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم "الأربعاء"، أن القوات الروسية على الحدود الأوكرانية أصبحت جاهزة للتحرك عسكريا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن القوات الروسية على حدود أوكرانيا أصبحت في مواقع متقدمة، لافتة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع قواته في وضع الجاهزية لبدء اجتياحه لأوكرانيا.

txt

رئيس وزراء لاتفيا: بوتين ينقل قوات ودبابات إلى شرق أوكرانيا

txt

بعد تصعيد روسيا .. إسبانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا فورًا

وأضافت: "سنواصل جهودنا لمراقبة تحركات القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية، ونواصل مراقبة تحركات القوات الروسية من الفضاء".

وذكرت وزارة الدفاع: "روسيا عززت قواتها في المتوسط والبحر الأسود تمهيدا لغزو أوكرانيا، ومن صور الأقمار الاصطناعية القوات الروسية جاهزة للهجوم فور تلقيها الأوامر".

وحول الرد على الغزو المحتمل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية: "تقييمات الاستخبارات تقول إن بوتين جاهز تماما لغزو أوكرانيا، و٨٠٪ من القوات الروسية اصبحت في وضعية هجومية ضمن شريط عرضه خمسة كيلومترات من الحدود الاوكرانية".

وتابعت: "القوات الروسية مستعدة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى للدخول إلى أوكرانيا الان في حال اعطيت الأمر بذلك".

القوات الروسية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أوكرانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عزة مصطفى تخرج لـ فاصل مفاجئ لحظة بث حلقة برنامجها | شاهد

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

بحد أقصى 15 %.. زيادة جديدة لأصحاب المعاشات وفقا للقانون

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

راسي فوق أوي..أول تعليق من ضحية شادي خلف في قضية التحرش الجنسي

تحذير عاجل من تطبيق شهير خطر على المراهقين.. "Yubo" بؤرة للتحرش الجنسي والعنصرية

موضوعات متعلقة

الجمل وأعوانه.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة دولية تمول ميليشيا الحوثي

لندن: الجيش البريطاني قادر على توجيه ضربة قوية لـ روسيا

رئيس وزراء لاتفيا: بوتين ينقل قوات ودبابات إلى شرق أوكرانيا

بعد تصعيد روسيا .. إسبانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا فورًا

الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة تابعة لحماس

بعد مراجعة تراخيص "آر تي"..بريطانيا:نعزز الرقابة على تغطية الأحداث بشأن أزمة أوكرانيا

إطلاق نار على مراسلي التلفزيون الروسي في دونيتسك

الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا فرض عقوبات على روسيا

ترشيحاتنا

بعد معجون الأسنان الذهب.. رد ساخر من خالد سرحان على محمد رمضان

أحمد موسى: الدولة لديها رؤية للوصول للاكتفاء الذاتى من الأمن الغذائي

أخبار السيارات| أستون مارتن تعزز إيراداتها وتقلص خسائر عام 2021.. ظهور سيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2022 خلال الاختبار في ألمانيا

سفير روسيا بالقاهرة: لا تخشى فرض العقوبات الغربية

راسي فوق أوي..أول تعليق من ضحية شادي خلف في قضية التحرش الجنسي

البنتاجون: القوات الروسية جاهزة للتحرك عسكريا ضد أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي.. والنفط على عتبة الـ 100 دولار للبرميل.. وبوتين ينهي أحلام أوكرانيا

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة.. فيديو وصور

فيديو

ظهور تاريخي.. محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو جراف.. حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين.. ما القصة

بثينة رشوان: قطاع الإنتاج خدعنى وظلمت بقرار وقفى عامين.. فيديو.. خاص

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ