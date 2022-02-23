الحبس 70 سنة وغرامات 80 مليون جنيه|ضبط هارب من تنفيذ 320 حكما

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) بمحيط مسكنه ، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فـى (320) حكم حبس ( 67 جزئى و5 مستأنف - 248 غرامة ) فى قضايا ( مبانى - تبديد) بإجمالى مدد حبس بلغت (70) سنة وغرامات (80) مليون جنيه .

وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.