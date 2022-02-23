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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احمد الغتوري : بطولة نيس للبادل بداية لسلسلة بطولات عالمية في مصر

صدى البلد

اكد المهندس احمد الغتورى رئيس اتحاد البادل " تحت التأسيس" علي اهمية البطولة الدولية التي تستضيفها مصر علي ملاعب نيس الشروق مشيرا انها بدايه انطلاقة مصر في استضافه عدد كبير من البطولات الدولية الفترة المقبلة .

وأضاف الغتوري : حصلنا علي ثقة ودعم كبير من الاتحاد الدولي للعبة في مصر وسنكون انطلاقه كبيرة للعبة في الشرق الاوسط وأفريقيا بجانب مجهودات وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي لإعلان الاتحاد رسميا .

واكمل : تشارك مصر بأكبر عدد من اللاعبين في البطولة الدولية لتحصيل عدد نقاط كبير وكسب الخبرة لمساعدة وصول اللاعبين للمنافسه في البطولات العالمية الكبري .

واشار الغتوري خلال تصريحاته الي عدة برامج تستهدف اكبر عدد من الناشئين وزيادة توسع اللعبة في مصر وبناء قاعدة كبيرة وقوية وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي واتحادات كبيرة وقوية في لعبة البادل .

واختتم الغتوري تصريحاته قائلا : مصر ستصبح رابع اكثر دولة في العالم تستضيف احداث رياضية عالمية للعبة وذلك سيعود بالنفع علي لاعبينا وتطوير مستوياتهم عن طريق الاحتكاك مع لاعبين دوليين.

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