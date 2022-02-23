شاهد.. أحدث ظهور لحسن الرداد من آخر جلسة تصوير

نشر الفنان حسن الرداد صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حسن الرداد في الصورة من أحدث جلسة تصوير قام بها، مما نال إعجاب متابعيها.

ويشارك حسن الرداد في مسلسل بابلو، مع سلوي عثمان واروي جودة ونجلاء بدر ومصطفى فهمى وصلاح عبد الله وتأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.



وكان قد شارك الفنان حسن الرداد متابعيه كواليس مسرحيته الجديدة “كازانوفا” المقرر عرضها بـ موسم الرياض، ونشر فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهر في الفيديو وهو يرقص برفقة الفنانة هالة فاخر والمطرب سعد الصغير ، وعلق حسن الرداد “ التحضيرات الجدية لمسرحية كازانوفا".