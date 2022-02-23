بوابات المياه مغلقة.. عباس شراقي: توربينات سد النهضة لم تعمل |فيديو

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن توربينات سد النهضة في إثيوبيا لم تعمل حتى الآن حتى بعد افتتاح توربيني سد النهضة.

وأضاف شراقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام "المذاع على قناة " تن "، :" البوابات التي تخرج منها المياه نتيجة عمل التوربينات مازالت مغلقة، وذلك يعني أنه لم يتم توليد الكهرباء من سد النهضة إلى الآن".

وتابع شراقي :" اعتقد انه هناك مشاكل في التوربين الذي تم افتتاحه وكان لدي الإثيوبيين أمل كي يعمل التوربين في يوم الافتتاح".

واكمل :" اثيوبيا قررت عدم تأجيل الاحتفال والافتتاح لأن تأجيل الافتتاح يؤكد انه هناك مشاكل كبيرة في سد النهضة".

ولفت عباس شراقي:" إثيوبيا تسابق الزمن من أجل افتتاح التوربينات كي تخرج من محنة الحرب الأهلية مع اقليم تيجراي والأوضاع الاقتصادية الصعبة".

