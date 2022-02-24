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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد من كل أسبوع.. جامعة حلوان تتابع دورات التعليم المدني

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان برنامج التعليم المدني ٢٠٢١/٢٠٢٢، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني)، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، وبمشاركة الطالب علي السيد رئيس الاتحاد، ويتم منح الطلاب شهادة معتمدة عن البرنامج.


ويهدف البرنامج إلى تنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية البصرية، وترسيخ قيم المشاركة والتطوع وتنمية روح المبادرة لدى الشباب واكتسابهم القدرة على المشاركة في الحياة العامة، وتنمية الاتجاهات الإيجابية للمحافظة على المصلحة العامة للمجتمع والعمل على تنميته وتطويره اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وبيئياً،  ويتم اختيار ٥ طلاب من كل كلية ( من بينهم ذوي الهمم) ويتم تسجيل بيناتهم عبر الاستمارة الالكترونية على موقع بوابة مصر للشباب والرياضة


و اوضحت الجامعة ان مدة الدورة ٣ أيام بقاعة ٦ بمبنى ( و) بالإدارة العامة لرعاية الشباب على مدار ٥ دورات أسبوعية من الأحد إلى الثلاثاء.

الشباب والرياضة جامعة حلوان وزارة الشباب والرياضة الاتحادات الطلابية لادارة العامة لرعاية الشباب الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان

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