صحية وبتدفي.. طريقة عمل شوربة البروكلي

شوربة البروكلي من الأطباق الصحية و التي تساعدك على الشعور بالتدفئة بالأخص خلال أيام شتاء، كما تحتوي شوربة البروكلي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان.

قدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل شوربة البروكلي في المنزل.

مقادير شوربة البروكلي



3 كوب بروكلي مسلوق

2 كوب جبنة شيدر أحمر مبشور

مرقة

خضروات

بصل اخضر

2 بطاطس مسلوق

ثوم

زعتر

كريمة



طريقة تحضير شوربة البروكلي



* يشوح الثوم في قليل من الزيت

* ويضاف البصل الأخضر والزعتر

* ثم تضاف البطاطس المسلوقة والبروكلي والمرقة وتترك حتى الغليان

* ويضرب الخليط بالهاند بلندر

* ثم تضاف الكريمة والجبنة وتترك حتى الغليان وذوبان الجبنة

* وتقدم ساخنة