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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ الأردني.. طريقة عمل المنسف في المنزل

المنسف
المنسف

 المنسف من الأطباق الرئيسية المعروفة في المطبخ الأردني، ويتسم بمذاقه الشهي و اللذيذ الذي يدفع الكثير من الأشخاص إلي تناوله في المطاعم.

فقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طر يقة عمل المنسف في البيت بمذاق شهي.

مقادير المنسف


1 فخذة  مقطعة ومسلوقة أو 2 كتف

2 ثمرة بصل 

2 ورق غار

 جميد

 مرق سلق اللحم 

أرز

 خبز شراك

 لوز

 صنوبر

 سمن بلدي 


طريقة تحضير المنسف


-ويتبل بالملح ثم يسقى بمرقة سلق اللحمة ويترك حتى تمام النضج

-يذوب الجميد مع الشوربة والماء ويترك ساعة على النار مع اللحمة المسلوقة

-يشوح البصل في السمن البلدي ويضاف إلى خليط الجميد ويترك حتى تمام النضج

- في طبق التقديم يوضع الخبز ثم يسقى بالجميد

-يضاف الأرز ثم قطع اللحمة ويقدم ويزين باللوز والصنوبر

 

المنسف طر يقة عمل المنسف مقادير المنسف طريقة تحضير المنسف الشيف غادة التلى

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