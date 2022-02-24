أخبار الفن| قرار مهم من كريم الحسيني.. أول تعليق من ضحية شادي خلف

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها أول تعليق من ضحية شادي خلف ، محمد رمضان يرد على سخرية خالد سرحان، قرار مهم من الفنان كريم الحسيني، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

كتبت إحدى ضحايا الممثل شادي خلف ، منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت من خلاله على الحكم الصادر ضد الممثل بالسجن 3 سنوات بعد تعرض الضحية للتحرش الجنسي منه.

وكتبت ضحية شادي خلف، منشورا بتاريخ الحكم، قالت فيه: «٢٢-٢-٢٠٢٢ .. النهاردة أول يوم بآخد حقي القانوني في قضية تحرش جنسي في مصر.. راسي فوق قوي وفخورة بنفسي وبكل بنت وقفت تاخد حقها من عين كل متحرش هيفكر يجي بكرة جنب بنت مننا».

وأضافت ضحية شادي خلف في منشورها، قائلة: «فخورة إني جنبي راجل مصدق فيا ومصدقني ووقف معايا في كل لحظة بكل ما عنده من قوة.. مبروك الـ ٣ سنين لكل ضحايا شادي خلف، ولا عزاء لأي حد محتاجه:)».

رد الفنان محمد رمضان على الفنان خالد سرحان بعدما سخر منه بسبب معجون الأسنان الذهبى، وأعاد رمضان نشر صورة خالد سرحان وعلق عليها بـ ايموشن الضاحك.

حالة كبيرة من الجدل أثارتها مريم العطار - إحدى ضحايا الممثل شادي خلف - بعد أول تعليق لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي ردت به على الحكم الصادر ضد الممثل بالسجن 3 سنوات.

وتبين من حساب (مريم العطار) ضحية شادي خلف أنها فنانة متعددة المواهب، فهي تجيد الفن التشيكي ورسم اللوحات الزيتية وعيرها، كما أنها تجيد الغناء الطربي وأشاد بصوتها بعض من متابعيها، علاوة على أنها تهوى التمثيل أيضًا.

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