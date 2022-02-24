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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| قرار مهم من كريم الحسيني.. أول تعليق من ضحية شادي خلف

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها أول تعليق من ضحية شادي خلف ، محمد رمضان يرد على سخرية خالد سرحان، قرار مهم من الفنان كريم الحسيني، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

راسي فوق أوي..أول تعليق من ضحية شادي خلف في قضية التحرش الجنسي

كتبت إحدى ضحايا الممثل شادي خلف ، منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت من خلاله على الحكم الصادر ضد الممثل بالسجن 3 سنوات بعد تعرض الضحية للتحرش الجنسي منه.

وكتبت ضحية شادي خلف، منشورا بتاريخ الحكم، قالت فيه: «٢٢-٢-٢٠٢٢ .. النهاردة أول يوم بآخد حقي القانوني في قضية تحرش جنسي في مصر.. راسي فوق قوي وفخورة بنفسي وبكل بنت وقفت تاخد حقها من عين كل متحرش هيفكر يجي بكرة جنب بنت مننا».

وأضافت ضحية شادي خلف في منشورها، قائلة: «فخورة إني جنبي راجل مصدق فيا ومصدقني ووقف معايا في كل لحظة بكل ما عنده من قوة.. مبروك  الـ ٣ سنين لكل ضحايا شادي خلف، ولا عزاء لأي حد محتاجه:)». 

 

محمد رمضان يرد على سخرية خالد سرحان | والآخر: هقولك حاجة واحدة

رد الفنان محمد رمضان على الفنان خالد سرحان بعدما سخر منه بسبب معجون الأسنان الذهبى، وأعاد رمضان نشر صورة خالد سرحان وعلق عليها بـ ايموشن الضاحك. 

 

فنانة متعددة المواهب.. تعرف على ضحية شادي خلف بقضية التحرش الجنسي

حالة كبيرة من الجدل أثارتها مريم العطار - إحدى ضحايا الممثل شادي خلف - بعد أول تعليق لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي ردت به على الحكم الصادر ضد الممثل بالسجن 3 سنوات.

وتبين من حساب (مريم العطار) ضحية شادي خلف أنها فنانة متعددة المواهب، فهي تجيد الفن التشيكي ورسم اللوحات الزيتية وعيرها، كما أنها تجيد الغناء الطربي وأشاد بصوتها بعض من متابعيها، علاوة على أنها تهوى التمثيل أيضًا.

 

خاص| بعد بيع قهوة للمارة.. قرار مهم من الفنان كريم الحسيني

كشف الفنان كريم الحسيني - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري - عن استعداده للسفر من أجل العرض المسرحي الذي يشارك به «أمر تكليف»، على أن يعود حلال الفترة المُقبلة، وذلك بعدما حظى على اهتمام الكثير من الجمهور والمتابعين بعدما قام بتحويل سيارته لعربة مشروبات ساخنة، وتصدر مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل.

 

الروح الفرفوشة.. سيمون تعود للغناء بعد سنوات من الغياب

طرحت الفنانة سيمون أغنيتها الجديدة التي تجمل  اسم «الروح الفرفوشة» ضمن ألبومها الجديد، وذلك بعد سنوات من الغياب عن الساحة الغنائية،

 

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