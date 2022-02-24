الرئيس الروسي يعلن بدء عملية عسكرية واسعة في أوكرانيا .. فيديو

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب عاجل له منذ قليل تنفيذ عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس الأوكرانية.

وقال الرئيس الروسي في الخطاب المفاجئ له إن العملية العسكرية في إقليم دونباس تستهدف حماية الشعب.

وقال ديمتري كوليبا وزير الخارجية الأوكراني، اليوم الخميس، إنه طلب من مجلس الأمن عقد اجتماع عاجل، مشيرًا إلى أن طلب الانفصاليين دعم روسيا العسكري يعد تصعيدا جديدا ضد أوكرانيا.

وأشار كوليبا في تصريحات صحفية، إلى أنه على الأمم المتحدة العمل بشكل حاسم لمواجهة مسار روسيا العدائي، مشددا على أن "التحركات الروسية تتجاوز التهديد لأمن وسلامة بلادنا".

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني أن اندلاع حرب واسعة النطاق في أوكرانيا سيعني انهيار النظام العالمي، لافتا إلى "كل ساعة تمر تمثل تهديدًا لشعبنا".

وعاود التأكيد على إيمان أوكرانيا بالدبلوماسية، وأنه لا بديل عن الحلول السلمية لإنهاء الأزمة، منوها في الوقت نفسه إلى أن "القوات الروسية تكثف قصفها للمناطق المدنية في بلادنا"، وشدد على أن موسكو "متورطة في النزاع المسلح في دونباس وتحاول إيجاد مبرر لشن الحرب".

ونوه وزير الخارجية الأوكراني، إلى أن بلاده ليس لديها نية لامتلاك أسلحة نووية، داعيا جميع الدول إلى ردع روسيا وحماية أوكرانيا.

والأربعاء، سمحت السلطات الأوكرانية، للمدنيين، بحمل السلاح، في ظل التوتر المتزايد مع موسكو إثر اعتراف الأخيرة باستقلال مناطق الانفصاليين الموالين لها شرقي البلاد.