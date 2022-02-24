أمين عام الأمم المتحدة لبوتين: أوقفوا قواتكم عن مهاجمة أوكرانيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إنه يجب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يوقف القوات الروسية عن مهاجمة الأراضي الأوكرانية.

وأضاف جوتيريش خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الأزمة الأوكرانية: "أي تصعيد عسكري في أوكرانيا غير مقبول والتكلفة ستكون باهظة".

وتابع: " شهدنا في الساعات الأخيرة شائعات ومؤشرات على هجوم روسي وشيك على أوكرانيا وقد كنت مخطئا حين اعتقدت أن لا شيء سيحصل على حدود أوكرانيا".

واستطرد قائلاً: "أقول للرئيس بوتين أعط للسلام فرصة وأوجه نداء شخصيًا إلى الرئيس بوتين لمنع القوات الروسية من مهاجمة أوكرانيا وإعطاء فرصة للسلام".