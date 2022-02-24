أخبار الرياضة.. فتوح يقترب من أياكس.. موقف الخطيب من ضم طارق حامد.. تطورات الحالة الصحية لـ بانون

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

أحمد فتوح يقترب من أياكس وبداية التفاوض بعد مواجهة السنغال



أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي أياكس الهولندي يضم أحمد أبو الفتوح لاعب فريق الزمالك على رأس أولوياته للتعاقد معه في الموسم المقبل

التجديد لثلاثة فقط.. تقرير كارتيرون الصادم عن لاعبي الزمالك.. تفاصيل





قال الإعلامي محمد شبانة :"إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك قدم تقريره للإدارة فيما يتعلق باللاعبين المطلوب التجديد لهم خلال الفترة المقبلة وسط اقتراب انتهاء عقود العديد من اللاعبين بنهاية الموسم الجاري وأحقيتهم في التوقيع لأندية أخرى".



الأهلي لن يكون ورقه ضغط على الزمالك.. موقف الخطيب من التعاقد مع طارق حامد

أكد الإعلامي محمد شبانة ان بعض الوكلاء عرضوا اسم طارق حامد لاعب الزمالك على إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب للانتقال لصفوف القلعة الحمراء في صفقة انتقال حر خلال الموسم القادم.

محامي كهربا: الحكم في قضية اللاعب خلال شهر وسيتم تخفيض الغرامة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الأهلي المعار إلى صفوف هاتاي سبور التركي أكد للاعب في الأيام الماضية أن الحكم في القضية الخاصة به سيكون خلال شهر بشكل نهائي.

ثروت سويلم: طرح تذاكر مباراة السنغال 15 مارس.. وعقد كهربا سليم

أكد ثروت سويلم عضو رابطه الأندية المحترفة أن حضور ٦٠ ألف مشجع لمباراة المنتخب أمام السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمر ضروري وهام لدعم المنتخب.

وأضاف ثروت سويلم في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر أنه سيتم طرح تذاكر المباريات يوم ١٥ مارس المقبل علي موقع تذكرتي.



شوبير: حالة بدر بانون ونبيل كوكا مطمئنة وتقترب عودتهما

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل الحالة الصحية لـ بدر بانون نجم الفريق خلال الفترة الحالية.