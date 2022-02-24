عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. فتوح يقترب من أياكس.. موقف الخطيب من ضم طارق حامد.. تطورات الحالة الصحية لـ بانون

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

أحمد فتوح يقترب من أياكس وبداية التفاوض بعد مواجهة السنغال
 

أكد  الإعلامي محمد شبانة أن نادي أياكس الهولندي يضم أحمد أبو الفتوح لاعب فريق الزمالك على رأس أولوياته للتعاقد معه في الموسم المقبل

التجديد لثلاثة فقط.. تقرير كارتيرون الصادم عن لاعبي الزمالك.. تفاصيل

 

قال الإعلامي محمد شبانة :"إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك قدم تقريره للإدارة فيما يتعلق باللاعبين المطلوب التجديد لهم خلال الفترة المقبلة وسط اقتراب انتهاء عقود العديد من اللاعبين بنهاية الموسم الجاري وأحقيتهم في التوقيع لأندية أخرى".
 

الأهلي لن يكون ورقه ضغط على الزمالك.. موقف الخطيب من التعاقد مع طارق حامد

 

أكد  الإعلامي محمد شبانة ان بعض الوكلاء عرضوا اسم طارق حامد لاعب الزمالك على إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب للانتقال لصفوف القلعة الحمراء في صفقة انتقال حر خلال الموسم القادم.

محامي كهربا: الحكم في قضية اللاعب خلال شهر وسيتم تخفيض الغرامة

 

أكد  الإعلامي محمد شبانة أن محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الأهلي المعار إلى صفوف هاتاي سبور التركي أكد للاعب في الأيام الماضية أن الحكم في القضية الخاصة به سيكون خلال شهر بشكل نهائي.

ثروت سويلم: طرح تذاكر مباراة السنغال 15 مارس.. وعقد كهربا سليم

 

أكد ثروت سويلم عضو رابطه الأندية المحترفة أن حضور ٦٠ ألف مشجع لمباراة المنتخب أمام السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمر ضروري وهام لدعم المنتخب.

 

وأضاف ثروت سويلم في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر أنه سيتم طرح تذاكر المباريات يوم ١٥ مارس المقبل علي موقع تذكرتي.
 

شوبير: حالة بدر بانون ونبيل كوكا مطمئنة وتقترب عودتهما  

 

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل الحالة الصحية لـ بدر بانون نجم الفريق خلال الفترة الحالية.

الخطيب كهربا الزمالك صدى البلد أخبار الرياضة كارتيرون بدر بانون باتريس كارتيرون محمود الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

عزة مصطفى تخرج لـ فاصل مفاجئ لحظة بث حلقة برنامجها | شاهد

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

إحباط 3 محاولات تهريب عبر منافذ الجمهورية خلال 24 ساعة

وسائل إعلام: انفجارات قوية تهز عاصمة أوكرانيا كييف.. فيديو

هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في أنحاء أوكرانيا ..فيديو

موضوعات متعلقة

لجنة التخطيط بالأهلي تحدد 3 شروط لرحيل الشحات وبانون وطاهر في الصيف

ترشيحاتنا

جونسون: بوتين اختار طريق الدم والدمار

3 جزاءات تأديبية لـ مزاولى مهنة العلاج الطبيعي بالمخالفة | تفاصيل

أخبار الرياضة.. فتوح يقترب من أياكس.. موقف الخطيب من ضم طارق حامد.. تطورات الحالة الصحية لـ بانون

سر لغز الدبابات "z" الروسية المتواجدة أمام الحدود الأوكرانية

ذكرى رحيل عزيز عثمان | قصة زواجه من نجمة جميلة ووفاته بسببها

الجيش الأوكراني يعلن إسقاط طائرة روسية في الشرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر تذكرة حديقة الحيوان .. لماذا رُفع ثمنها يوم الثلاثاء فقط؟

طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات .. وصفات متعددة

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو

أشعلت مواقع التواصل بموقفها من الحمل الخامس.. من هي هيا الشعيبي؟ “فيديو”

بـ 2200 جنيه مصري.. محمد رمضان يغسل أسنانه بمعجون من الذهب

ظهور تاريخي.. محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ