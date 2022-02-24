وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير جميع وسائل الدفاع الجوي الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تدمير وسائل الدفاع الجوي الأوكرانية قرب منطقة دونباس، بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شن عملية عسكرية لحماية جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إنه تم تدمير جميع وسائل الدفاع الجوي الأوكرانية، موضحة أن قوات حرس الحدود الأوكراني لا تبدي أي مقاومة ضد القوات الروسية.

وندد الاتحاد الأوروبي ودول غربية بإطلاق بوتين عملية عسكرية في دونباس، وطالبوه بوقف فوري لإطلاق النار.

بدأ مجلس الأمن الدولي، جلسته الطارئة الجديدة حول الأزمة الأوكرانية؛ استجابة لطلب من كييف. وفي مستهل الجلسة، قال الأمين العام للأمم المتحدة: "شهدنا شائعات في الساعات الماضية عن وقوع هجوم روسي وشيك على أوكرانيا".

وأضاف: "أقول من صميم قلبي للرئيس فلاديمير بوتين أن يوقف قواته عن غزو اوكرانيا وأن يعطي فرصة للسلام".

بدورها، أكدت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، أن هناك تقارير مقلقة بشأن قصف مكثف على طول خط التماس بين روسيا وأوكرانيا وسقوط خسائر بشرية ومدنية.