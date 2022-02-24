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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا.. الانفصاليون يعلنون السيطرة على بلدتين.. وإسقاط طائرتين مسيرتين

هجوم روسيا على أوكرانيا
هجوم روسيا على أوكرانيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية "تاس"، عن الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا قولهم، اليوم الخميس إنهم استولوا على بلدتين في منطقة لوجانسك.

وقال الانفصاليون في أوكرانيا إنهم سيطروا على بلدتي ستانيتسيا لوهانسكا وشاستيا في لوجانسك، ولم يصدر أي تعليق بعد من السلطات في أوكرانيا.

كما أوضح انفصاليون مدعومون من روسيا في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم أسقطوا طائرتين حربيتين أوكرانيتين قرب لوجانسك، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دعا العالم إلى إنشاء "تحالف مناهض" لنظيره الروسي فلاديمير بوتين وإجبار روسيا على السلام.

وقال زيلينسكي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الخميس: "تحدثت مع عدد من زعماء العالم منهم الرئيس الأمريكي والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني.. نحث على وقف بوتين للحرب ضد العالم على الفور! ويجب بناء تحالف مناهض لبوتين وعقوبات فورية فضلا عن الدفاع والدعم المالي.. يجب على العالم أن يفرض السلام".

وأكد البرلمان الأوكراني اليوم، الخميس، موافقته على مرسوم رئاسي بشأن الأحكام العرفية، وذلك تزامنًا مع اجتياح روسي شامل للأراضي الأوكرانية.

وقبل قليل، أعلن الرئيس الأوكراني حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية وحث المواطنين على عدم الذعر حيث شنت روسيا ضربات عسكرية على البلاد، في حين وصفها وزير خارجية البلاد بأنها "غزو شامل".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا الإجراء خلال خطاب متلفز في وقت مبكر من صباح الخميس ، قائلا إن الخطوة جاءت ردا على تهديدات أوكرانيا.

وسُمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وكذلك في أوديسا وخاركيف عقب إعلان فلاديمير بوتين بدء العملية العسكرية.

وانطلقت فجر اليوم الخميس، صفارات الإنذار في جميع أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن القوات الروسية تعبر الحدود الأوكرانية باتجاه خاركوف ثاني أكبر المدن الأوكرانية

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه تحدث مع نظيره الأمريكي جو بايدن، وأطلع على آخر التطورات في بلاده.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية لم تنفذ ضربات صاروخية وجوية على المدن الأوكرانية بل على مواقع عسكرية.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وسائل إعلام محلية، إن دوي إطلاق نار سُمع يوم الخميس بالقرب من مطار بوريسبيل الرئيسي في كييف، مشيرة إلى أن المطار ألغى جميع الرحلات.

ومنذ قليل، أعلن مسؤول أوكراني دخول أول قوات روسية إلى مدينة خاركيف، وذلك تزامنًا مع بدء عملية عسكرية روسية داخل أوكرانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن وسائل إعلام محلية في أوكرانيا، قولها إن السلطات الأوكرانية ستفرض الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد فيما وسائل إعلام أمريكيةإن صواريخ روسية استهدفت مركز قيادة الجيش الأوكراني في عاصمة أوكرانيا كييف ومدينة وخاركيف.

كما  أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسماع دوي انفجارات ضخمة على جبهة شرق أوكرانيا، مشيرةً إلى سماع دوي انفجارات في كييف وكراماتورسك وأوديسا وخاركوف.

وأجاز الرئيس الروسي للقوات تنفيذ عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس بأوكرانيا.

من جانب آخر، توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن واشنطن وحلفائها، سيردون بطريقة موحدة وحاسمة، على إعلان روسيا بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.

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