قطع المياه عن مناطق بجسر السويس ومصر الجديدة.. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً لأعمال تحويل مسار خط قطر 1000 مم بشارع بن الحكم سيتم انقطاع المياه عن مناطق ( منطقة العزب – استراحة الوزير – عزبة شنودة البحرية – شارع جسر السويس والألف مسكن – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الاسماعيلية و تريمف ومتفرعاتهم – الماظة – السبع عمارات – مستشفى الجلاء – ارض الجولف التابعة لمصر الجديدة – شارع شركات البترول بمسطرد).



وذلك اعتبارا من بعد غد السبت من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم لمدة 12 ساعة.

هذا وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.