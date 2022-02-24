4 حيل للتحكم في مستوى الهرمونات

أطعمة عديدة تعد غنية بالإستروجين يجب أن تدرجيها في نظامك الغذائي فهي تخفض مستويات الهرمونات المهمة مثل الإستروجين والبروجسترون والتستوستيرون مع بداية انقطاع الطمث.

يلعب الإستروجين دورًا مهمًا في زيادة مستويات الكوليسترول الجيد ، يقلل هذا الهرمون من خطر الإصابة بالنوبات القلبية عن طريق إرخاء الأوعية الدموية إليك بعض الأطعمة الغنية بهرمون الاستروجين.



1. بذور الكتان



تعتبر بذور الكتان من أفضل مصادر هرمون الاستروجين ، فهي أيضًا مصدر غني بالألياف الغذائية وأحماض أوميجا 3 الدهنية وتساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

يمكن رش بذور الكتان المطحونة على الزبادي أو دقيق الشوفان أو حبوب الإفطار

2. بذور السمسم



تساعد على موازنة مستويات هرمون الاستروجين في جسم المرأة. فهي غنية بالألياف الغذائية والعديد من الفيتامينات والمعادن.

3. فول الصويا



فول الصويا هو واحد من أعلى الأطعمة التي تحتوي على هرمون الاستروجين في الجسم.

4. حليب الصويا



يعتبر حليب الصويا أيضًا مصدرًا غنيًا جدًا للفيتويستروجنز. يفيد في التخفيف من مشاكل الدورة الشهرية مثل التشنجات أو الألم عن طريق استعادة مستويات هرمون الاستروجين في الجسم.

يمكنك أيضًا إضافة حليب الصويا إلى حبوب الإفطار بدلاً من حليب البقر المعتاد.