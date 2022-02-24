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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تستدعي السفير الروسي على خلفية غزو أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، اليوم الخميس، استدعاء السفير الروسي لدى لندن، على خلفية “الغزو الروسي غير القانوني” لأوكرانيا.

وقالت تروس في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”: "استدعيت السفير الروسي للقاء وتفسير الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا. سنفرض عقوبات قاسية وسنحشد الدول لدعم أوكرانيا".

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وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا لحماية جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وشدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها فجر اليوم، الخميس، ضد أهداف في أوكرانيا.

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