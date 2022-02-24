بحوزتهم مخدرات وسلاح .. ضبط 4 عناصر إجرامية بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى الأسلحة والذخائر بدون ترخيص والمحكوم عليهم الهاربين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة قيام (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من قطعة أرض زراعية - كائنة بدائرة قسم شرطة أوسيم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمحل إقامتهم وبحوزتهم (3 بنادق آلية - فرد محلى - 10 خزينة آلية – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 4 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية من الأيس المخدر - كمية من الحشيش المخدر - أدوات ومعدات خاصة بإعداد المواد المخدرة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.