تقارير: يويفا يقرر نقل نهائي دوري أبطال أوروبا خارج روسيا

أكدت شبكة بي إن سبورتس، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، قرر نقل نهائي دوري أبطال أوروبا خارج روسيا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر حساب شبكة بي إن سبورتس على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أن قرار نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا من ملعب سان بطرسبورج قد اتخذ رسميا وسيتم الإعلان عنه الجمعة بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

يذكر أن رابطة الدوري الأوكراني، أعلنت منذ ساعات قليلة، إيقاف منافسات الدوري المحلي، بسبب تداعيات الحرب مع روسيا.

بوتين يعلن الحرب ضد أوكرانيا:

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا لحماية جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وشدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها فجر اليوم، الخميس، ضد أهداف في أوكرانيا