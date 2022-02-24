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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: تعطيل 11 مطارا و3 نقاط قيادة و18منظومة صواريخ بسبب قصف أوكرانيا

روسيا: تعطيل 11مطارا
روسيا: تعطيل 11مطارا و3نقاط قيادة و18منظومة صواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية الأوكرانية بما في ذلك 11 مطارًا جويًا وقاعدة بحرية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة الضربات الروسية، تم تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 11 مطارًا جويًا و3 مواقع قيادة وقاعدة بحرية و18 منظومة صواريخ من طراز "S-300" ونظام دفاع الجوي من طراز M1".

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وأفادت بتعطيل 11 مطارا و3 نقاط قيادة و18 محطة رادار "إس-300" و"بوك إم-1" نتيجة للقصف الروسي.

كما أكدت الوزارة إسقاط مروحية عسكرية أوكرانية وأربع طائرات هجومية مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي2".

 

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