شعراء أم كلثوم وعبد الوهاب بـ إبداع الست وسيلة|الأحد

يقيم بيت الشعر العربي، بمركز إبداع الست وسيلة " خلف الجامع الأزهر"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ، في السادسة مساء الأحد 27 فبراير ، أمسية بعنوان "شعراء أم كلثوم وعبد الوهاب" .

تأتي الأمسية بمناسبة ذكري ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في 13 مارس 1889، وكذلك ذكري وفاة كوكب الشرق أم كلثوم والتي غادرتنا في الثالث من فبراير 1975

يتحدث في الأمسية من المبدعين والنقاد: الشاعر والناقد شعبان يوسف ، الشاعر عبد الحكم العلامي ، الشاعر والإذاعي السيد حسن ، والشاعر السيد أبو الليف.

ويعد الراحل محمد عبد الوهاب، أحد أعلام الموسيقى العربية ولقّب بموسيقار الأجيال، وارتبط اسمه بالأناشيد الوطنية حيث ولد في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة، وعمل كملحن ومؤلف موسيقى.

بيت الست وسيلة تم تحويله إلى مسرح صغير تقام عليه فعاليات فنية من مطربين وممثلين وشعراء من الصغار والكبار، الذين يقدمون إبداعاتهم فيه و يتناقشون في كتاباتهم و تقام في البيت من فترة أحيانا احتفالات بذكرى كبار الشعراء، وإقامة العروض الفنية للصغار والكبار، وأيضاً ورش لذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى ورش تنمية المهارات واكتشاف المواهب الأدبية والفنية.