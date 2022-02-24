لافروف: روسيا منفتحة دائما على الحوار مع كل الدول

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده مستعدة دائما للحوار مع كل الدول، مشيرا إلى خطورة إجراءات حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالتوسع شرقا وعدم اقتصار دوره على أراضي الدول الأعضاء فيه.



وقال لافروف، خلال لقائه بنظيرة الباكستاني، اليوم الخميس بموسكو إن "الطريقة، التي يروجون بها لما يسمى بالاستراتيجيات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، هي بالتأكيد دليل على أن لديهم شهية للتمدد في كوكب الأرض بأكمله".



وتابع:" أجرينا مناقشات مفصلة مع زملائنا الأمريكيين وأعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي، ونأمل أن تظل هناك فرصة للعودة إلى القانون الدولي والالتزامات الدولية".



وأضاف: " بما أننا نتخذ الإجراءات، التي أعلنها الرئيس الروسي لضمان أمن البلاد والشعب الروسي، سنكون بالتأكيد مستعدين دائما لحوار سيعيدنا إلى العدالة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".