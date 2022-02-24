شئون اللاجئين بالأمم المتحدة: العواقب الإنسانية على المدنيين ستكون مدمرة في أوكرانيا

أعرب المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة فيليبو جراندي، عن القلق البالغ إزاء التدهور السريع للوضع والعمل العسكري المستمر في أوكرانيا.



وحذر المسؤول الأممي في بيان له اليوم /الخميس/ في جنيف، من أن العواقب الإنسانية على السكان المدنيين ستكون مدمرة، مؤكدا أنه لا يوجد منتصرون في الحرب ولكن سيتم تمزيق أرواح لا تعد ولا تحصى.



وأضاف جراندي أن العالم شاهد بالفعل تقارير عن وقوع ضحايا وبدأ السكان في الفرار من منازلهم بحثا عن الأمان وشدد المفوض الأممي على ضرورة حماية أرواح المدنيين والبنية التحتية المدنية وحمايتها في جميع الأوقات بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.



وأكد جراندي أن مفوضية اللاجئين تعمل مع السلطات والأمم المتحدة والشركاء الآخرين في أوكرانيا وهي على استعداد لتقديم المساعدة الإنسانية حيثما كان ذلك ضروريا وممكنا، ولفت إلى أنه لتحقيق ذلك فلا بد من ضمان الأمن والوصول للجهود الإنسانية.



ونوه المفوض الى أن المنظمة الدولية تعمل أيضا مع الحكومات في البلدان المجاورة وتدعوها إلى إبقاء الحدود مفتوحة لمن يبحثون عن الأمان والحماية، موضحا أن المنظمة على استعداد لدعم جهود الجميع للاستجابة لأي حالة من حالات النزوح القسري.



وأشار إلى أن مفوضية اللاجئين قامت بتعزيز عملياتها وقدرتها في أوكرانيا والدول المجاورة، كما أنها تبقى ملتزمة التزاما راسخا بدعم جميع السكان المتضررين في أوكرانيا وبلدان المنطقة.