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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد ورئيس "أمانة المراكز الطبية" يبحثان دعم مستشفى الخارجة التخصصي

اثناء استقبال الوفد
اثناء استقبال الوفد

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم، الدكتورة مها إبراهيم رئيسة الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي والوفد المرافق بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور صلاح مرزوق رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة.

 

وبحث الزملوط مع الوفد ملف القطاع الصحي بالمحافظة وتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تم الاتفاق علي سرعة دعم مستشفى الخارجة التخصصي بالكوادر الطبية لحين إنتهاء إجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشرى بجامعة الوادي الجديد وفقاً للإعلان السابق.

 

وأكد على تقديم المحافظة كافة أوجه الدعم والحوافز المادية المعنوية لهذه الكوادر للتيسير على المواطنين، كما تناول اللقاء موقف واستكمال أعمال تطوير المستشفى ودعمها بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة.

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