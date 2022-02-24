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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسواق المالية الخليجية تتفاعل سلبا مع الهجوم الروسي على أوكرانيا.. وقطاع الطاقة الرابح الوحيد

صدى البلد

على رغم تراجع مؤشرات أسواق المال الخليجية خلال تعاملات اليوم /الخميس/، متأثرة بقيام الجيش الروسي بشن هجمات عسكرية على عدة مدن في أنحاء أوكرانيا، إلا أن إجمالي القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي السبع ارتفع بنهاية تعاملات اليوم بمقدار 19.1 مليار دولار أمريكي، بدعم من قطاع الطاقة الرابح الوحيد في التعاملات.
وجاء ارتفاع القيمة السوقية بدعم من مكاسب شركات قطاع الطاقة، حيث سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً في القيمة السوقية خلال اليوم مدعوماً بالأداء الإيجابي لأسهم الطاقة.
وبحسب تقرير شركة "كامكو إنفست" الكويتية اليوم - تلقت النشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - حول تفاعل الأسواق المالية اليوم مع التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، فقد ارتفعت القيمة السوقية لقطاع الطاقة بمقدار 42.3 مليار دولار، وكانت الرابح الوحيد خلال اليوم.
وفي المقابل، انخفض إجمالي القيمة السوقية للقطاعات الأخرى بقيمة 23.2 مليار دولار، وسجلت البنوك أكبر انخفاض في القيمة السوقية عند 8.7 مليار دولار أو 1.3% بينما كان مؤشر السلع الاستهلاكية المعمرة هو الأسوأ أداء حيث انخفض بنسبة 4.6%.
وكان سوقا السعودية ودبي أكبر الخاسرين، حيث انخفض مؤشرا السوقين بنسبة 1.8 % لكل منهما، وتراجع مؤشر سوق البحرين 1 %، ومؤشر سوق قطر 0.8 %، ثم مؤشر سوقي الكويت وأبو ظبي بنسبة 0.3 % لكل منهما، في حين كان مؤشر سوق عمان الأقل انخفاضا بنسبة 0.2 %.
وبحسب استطلاع أجرته "كامكو إنفست" لأراء المستثمرين عبر منصة تويتر عن تقييمهم لردة فعل أسواق الأسهم الخليجية اليوم في ظل التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، رأى أغلبية المشاركين (51%) بأن ردة فعل أسواق الأسهم الخليجية كانت متوقعة في حين رأى 28% منهم أن ردة الفعل كانت مبالغ فيها مما يؤشر إلى احتمالية عودة الأسواق إلى الارتفاع.
ورأى 21% من المشاركين في الاستطلاع (2000 مستثمر) أن ما شهدته الأسواق الخليجية كان أقل من المتوقع وخاصة إذا ما تم مقارنته بما شهدته الأسواق العالمية وبالأخص الأسواق الآسيوية والأوروبية والعقود الآجلة للأسواق الأمريكية.
وأوضح التقرير، أن الوضع الجيوسياسي المتعلق بروسيا وأوكرانيا والأحداث التي وقعت اليوم أثرت على الأسواق في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى انخفاض حاد في التقييمات. 
وقالت إنه من المتوقع أن ينخفض مؤشر "أم أس سي آي" العالمي للأسبوع الثالث على التوالي هذا الأسبوع، مع انخفاض أكثر حدة نسبياً مقارنة بالانخفاضات السابقة. فقد انخفض المؤشر بنسبة 2.5% خلال الأيام الثلاثة الأولى من هذا الأسبوع، وكان مؤشر السوق الروسي هو السوق الأكثر تضرراً حيث شهد انخفاضاً وصل إلى 45% تقريباً وإجمالي خسائر القيمة السوقية بلغت 250 مليار دولار، لكنه شهد تعافياً جزئياً خلال اليوم.
وبالإضافة إلى روسيا، شملت قائمة الأسواق الأكثر تراجعاً اليوم كل من ألمانيا والهند بانخفاض 4.8% و4.7% على التوالي، في حين انخفض مؤشر الأسواق الأوروبية بنسبة 3.9%. 

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