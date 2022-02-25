عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أزهري يحترف التصوير ويدشن مبادرة " فرحك عندنا" لدعم غير القادرين بالمنوفية

طالب أزهري يحترف
طالب أزهري يحترف التصوير

رغم أن مجاله مختلف إلا أنه احترف التصوير وهو طالب أزهري بكلية الشريعة والقانون إلا أنه قرر أن ينمي موهبته ويحترف التصوير الفوتوغرافي.

عبد الله ناصر صاحب الـ ١٩ عاما وابن مركز أشمون في محافظة المنوفية طالب بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا إلا أنه استطاع أن يحجز اسمه بين مصورى الفوتوغرافي.

التحق عبد الله بالدورات التدريبية المختلفة في مجال التصوير حتي أتقن المهنة وأصبح معروفا بين أبناء بلده فقرر إطلاق مبادرة لتصوير العرائس غير القادرين.

وقال عبد الله ناصر، أنه حصل علي العديد من التدريبات في مجال التصوير رغم أنه يدرس شريعة وقانون ولكنه كان حلمه أن يصبح مصور وبالفعل استطاع تحقيق حلمه.

وأكد أنه أطلق مبادرة " فرحك عندنا وسيشن الغلابة " وذلك لتصوير العرائس الغير قادرين على دفع مصاريف التصوير، موضحا أن موقفه جاء بعد فرح شاب استطاع مساعدته بتصوير فرحه بالمجان.

وتابع أنه أعلن على صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن مبادرته وطالب غير القادرين بالتواصل معه بشكل خاص لرفع الحرج عنهم.

وأشار، الي أنه يهوى التصوير ويريد الاحتراف في مجال صعب أصبح الجميع يتجه للتصوير، مؤكدا أنه حلمه هو أن يصبح مصور محترف معروف بين الجميع .

IMG-20220224-WA0057
IMG-20220224-WA0057
IMG-20220224-WA0058
IMG-20220224-WA0058
أزهري طالب أزهري كلية الشريعة والقانون التصوير الفوتوغرافي محافظة المنوفية اشمون العرائس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

اليوم هو الأصعب.. أوكرانيا تصف الخطة الروسية لاقتحام كييف

ترشيحاتنا

الحبس سنتين وغرامة 500 مليون جنيه.. عقوبة التلاعب في أسعار السلع بالقانون

كييف شبه خالية من الحركة بعد العملية العسكرية الروسية..شاهد

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب هجوم أوكرانيا "المتعمد"

دار نشر "عصير الكتب".. تأصيل فكر الإخوان ما بين تاريخ مشبوه وحاضر متخفّي

كييف تستيقظ على دوي صافرات الإنذار بعد التعرض لقصف روسي جديد.. فيديو

أخبار التكنولوجيا|عطل مفاجئ يضرب موقع إنستجرام.. وإطلاق هاتف الألعاب الرائد Red Magic 7 عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

فيديو

فيديو جراف.. فوضى.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

تجاهل التهديدات ..هكذا باغت الرئيس الروسي العالم وبدء الحرب على أوكرانيا

لن نترك أوكرانيا.. حلف الناتو يتوعد روسيا بعد بدء الحرب

تهديد صريح من بوتين لأمريكا بـ حرب عالمية ثالثة.. في كلمته قبل الهجوم "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ