أزهري يحترف التصوير ويدشن مبادرة " فرحك عندنا" لدعم غير القادرين بالمنوفية

رغم أن مجاله مختلف إلا أنه احترف التصوير وهو طالب أزهري بكلية الشريعة والقانون إلا أنه قرر أن ينمي موهبته ويحترف التصوير الفوتوغرافي.

عبد الله ناصر صاحب الـ ١٩ عاما وابن مركز أشمون في محافظة المنوفية طالب بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا إلا أنه استطاع أن يحجز اسمه بين مصورى الفوتوغرافي.

التحق عبد الله بالدورات التدريبية المختلفة في مجال التصوير حتي أتقن المهنة وأصبح معروفا بين أبناء بلده فقرر إطلاق مبادرة لتصوير العرائس غير القادرين.

وقال عبد الله ناصر، أنه حصل علي العديد من التدريبات في مجال التصوير رغم أنه يدرس شريعة وقانون ولكنه كان حلمه أن يصبح مصور وبالفعل استطاع تحقيق حلمه.

وأكد أنه أطلق مبادرة " فرحك عندنا وسيشن الغلابة " وذلك لتصوير العرائس الغير قادرين على دفع مصاريف التصوير، موضحا أن موقفه جاء بعد فرح شاب استطاع مساعدته بتصوير فرحه بالمجان.

وتابع أنه أعلن على صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن مبادرته وطالب غير القادرين بالتواصل معه بشكل خاص لرفع الحرج عنهم.

وأشار، الي أنه يهوى التصوير ويريد الاحتراف في مجال صعب أصبح الجميع يتجه للتصوير، مؤكدا أنه حلمه هو أن يصبح مصور محترف معروف بين الجميع .

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