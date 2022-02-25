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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تفرض عقوبات فورية على روسيا في 3 مجالات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، فرض عقوبات فروية على روسيا في عدة مجالات، وذلك على خلفية حزمة العقوبات الهائلة التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية عديدة بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الياباني إن العدوان الروسي على أوكرانيا يشكل تهديدا للأمن الدولي، مشيرًا إلى أن العقوبات الجديدة ستشمل القطاع المالي والعتاد العسكري والصادرات.

ومساء الخميس، أعلنت  السلطات الصحية في كييف حصيلة ضحايا اليوم الأول للهجوم الروسي على أوكرانيا.

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وقال وزير الصحة الأوكراني: "مقتل 57 شخصًا وإصابة 169 في اليوم الأول من الهجوم الروسي".

بعد تهديدات وسجالات على مدار عدة أيام بدأ الجيش الروسي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، عملية عسكرية شاملة ضد أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن بدء عملية عسكرية في منطقة دونباس الأوكرانية، داعيا الجيش الأوكراني إلى "إلقاء سلاحه".

وشدد بوتين على أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن العملية المعلنة تستهدف "حماية دونباس".

في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فرض الأحكام العرفية على جميع أراضي بلاده تزامنا مع العملية العسكرية الروسية ضد بلاده، مؤكدا تنفيذ موسكو ضربات صاروخية على البنية الأساسية وعلى حرس الحدود.

على الصعيد الدولي، صدرت إدانات وردود فعل غاضبة من الغرب والولايات المتحدة على الخطوة التي اتخذها بوتين وبدء العملية العسكرية.

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