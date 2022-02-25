المتيني: تبادل الخبرات في علاج الأورام السرطانية مع جامعات بريطانية

يواصل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس جولته بالمملكة المتحدة، حيث أجرى زيارة لعدد من الجامعات البريطانية رافقه خلالها الدكتور ة رشا كمال الملحق الثقافى المصرى بلندن.



تضمنت الجولة زيارة لجامعة كوين ماري، التقى خلالها بالدكتور كولين جرانت نائب رئيس جامعة كوين مارى للعلاقات الدولية والدكتور أيونيس كوكوريس عميد كلية الدراسات الإنسانية والعلوم الإجتماعية والدكتور بيتر مكورماك الأستاذ بكلية الطب وطب الأسنان ومارك كودينجتن مدير المشروعات الدولية وآنيتا والتن المدير الإقليمي للعلاقات الدولية بالجامعة.

وخلال اللقاء استعرض الجانبان رؤيتهما و أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للشراكات الدولية وكذلك تقديم عرض للخدمات التى تقدمها كلتا الجامعتين للطلاب. كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الدولي على كافة المستويات من تبادل طلابي وتبادل للأساتذة وتبادل الخبرات فى مراجعة المناهج الدراسية وإنشاء درجات علمية مشتركة فى العلوم الطبية والهندسية وكذلك فى مجال العلوم القانونية بالتعاون مع شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة عين شمس.



وقدم محمود المتيني دعوة لطلاب جامعة كوين مارى لدراسة اللغة العربية ودراسات الشرق الأوسط بجامعة عين شمس وأيضا المشاركة فى مدارس صيفية فى مركز الابتكار والإبداع IHUB بجامعة عين شمس. كما تطرق النقاش لبحث أوجه التعاون فى انشاء كلية العلوم السياسية وإدارة الأعمال الدولية بجامعة عين شمس.

وأكد محمود المتينى ضرورة تبادل الخبرات فى مجال علاج الأورام السرطانية والعلاجات المناعية للأمراض التى يعانى منها العالم الآن، وتفقد أقسام الجامعة المختلفة وأماكن معيشة الطلاب والأنشطة الطلابية.

وخلال زيارة الدكتور محمود المتيني لجامعة كينج كوليدج لندن التقى بالدكتورة ريبيكا اواكى عميدة الدراسات العليا والبحثية وأستاذ علم الجينات.



وبحث الجانبان تعزيز أوجه التعاون من خلال إبرام توأمة بين كليتي الطب بالجامعتين والاستفادة من تدريب الطلاب فى المستشفيات الجامعية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ريبيكا اواكى الاستعداد للتعاون فى عمل أبحاث علمية مشتركة بالتعاون مع مركز أبحاث طب عين شمس MASRI في مجال علاج الأورام السرطانية وأهمية تبادل الخبرات فى العلاجات المستحدثة واستخدام خلايا الـ STEM فى إيجاد لقاحات لبعض الأمراض العالمية.

من جانبها أشادت الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافى بلندن بفعالية المباحثات التى تمت أثناء الزيارة مؤكدة على دور الزيارات التبادلية والمباحثات المشتركة بين الجامعات المصرية والبريطانية فى تعزيز أوجه التعاون الدولى ومد جسور التواصل عبر الثقافتين المصرية والإنجليزية لما لها من دور فى إتاحة فرص التبادل الأكاديمي، وجهود التوأمة وتطوير الدرجات العلمية المشتركة بما يسهم فى إثراء الخدمات التعليمية والبحث العلمى والابتكار فى المجالات المشتركة كخطوة لفتح آفاق التعاون الدولى فى مشروعات دولية ومبادرات مجتمعية داعمة للخطط الاستراتيجية للجامعات.