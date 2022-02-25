عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المتيني: تبادل الخبرات في علاج الأورام السرطانية مع جامعات بريطانية

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس يبحث سبل التعاون مع جامعتي كوين مارى وكين

يواصل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس جولته بالمملكة المتحدة، حيث أجرى زيارة  لعدد من الجامعات البريطانية رافقه خلالها الدكتور ة رشا كمال الملحق الثقافى المصرى بلندن.


تضمنت الجولة زيارة لجامعة كوين ماري، التقى خلالها بالدكتور كولين جرانت نائب رئيس جامعة كوين مارى للعلاقات الدولية والدكتور أيونيس كوكوريس عميد كلية الدراسات الإنسانية والعلوم الإجتماعية والدكتور بيتر مكورماك الأستاذ بكلية الطب وطب الأسنان ومارك كودينجتن مدير المشروعات الدولية وآنيتا والتن المدير الإقليمي للعلاقات الدولية بالجامعة. 

وخلال اللقاء استعرض الجانبان رؤيتهما و أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للشراكات الدولية وكذلك تقديم عرض للخدمات التى تقدمها كلتا الجامعتين للطلاب. كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الدولي على كافة المستويات من تبادل طلابي وتبادل للأساتذة وتبادل الخبرات فى مراجعة المناهج الدراسية وإنشاء درجات علمية مشتركة فى العلوم الطبية والهندسية وكذلك فى مجال العلوم القانونية بالتعاون مع شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة عين شمس. 

txt

إعلان نتائج مسابقة منتج نوعي مبتكر2 بتربية نوعية عين شمس

txt

كلية العلوم بجامعة عين شمس تنظم الملتقى الأول لخريجى قسم الكيمياء

txt

حقوق عين شمس توقع اتفاقية تعاون مع معهد بونافيرو بجامعة أكسفورد |صور


وقدم محمود المتيني دعوة لطلاب جامعة كوين مارى لدراسة اللغة العربية ودراسات الشرق الأوسط بجامعة عين شمس وأيضا المشاركة فى مدارس صيفية فى مركز الابتكار والإبداع IHUB بجامعة عين شمس. كما تطرق النقاش لبحث أوجه التعاون فى انشاء كلية العلوم السياسية وإدارة الأعمال الدولية بجامعة عين شمس.

وأكد  محمود المتينى ضرورة تبادل الخبرات فى مجال علاج الأورام السرطانية والعلاجات المناعية للأمراض التى يعانى منها العالم الآن، وتفقد أقسام الجامعة المختلفة وأماكن معيشة الطلاب والأنشطة الطلابية.

وخلال زيارة الدكتور  محمود المتيني لجامعة كينج كوليدج لندن التقى بالدكتورة ريبيكا اواكى عميدة الدراسات العليا والبحثية وأستاذ علم الجينات.


وبحث الجانبان تعزيز أوجه التعاون من خلال إبرام توأمة بين كليتي الطب بالجامعتين والاستفادة من تدريب الطلاب فى المستشفيات الجامعية. 

ومن جانبها أكدت الدكتورة ريبيكا اواكى الاستعداد للتعاون فى عمل أبحاث علمية مشتركة بالتعاون مع مركز أبحاث طب عين شمس MASRI في مجال علاج الأورام السرطانية وأهمية تبادل الخبرات فى العلاجات المستحدثة واستخدام خلايا الـ STEM فى إيجاد لقاحات لبعض الأمراض العالمية.

من جانبها أشادت الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافى بلندن بفعالية المباحثات التى تمت أثناء الزيارة مؤكدة على دور الزيارات التبادلية والمباحثات المشتركة بين الجامعات المصرية والبريطانية فى تعزيز أوجه التعاون الدولى ومد جسور التواصل عبر الثقافتين المصرية والإنجليزية لما لها من دور فى إتاحة فرص التبادل الأكاديمي،  وجهود التوأمة وتطوير الدرجات العلمية المشتركة بما يسهم فى إثراء الخدمات التعليمية والبحث العلمى والابتكار فى المجالات المشتركة كخطوة لفتح آفاق التعاون الدولى فى مشروعات دولية ومبادرات مجتمعية داعمة للخطط الاستراتيجية للجامعات.

رئيس جامعة عين شمس المتيني الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس المملكة المتحدة الملحق الثقافى المصرى بلندن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-2-2022

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

حصاد الزراعة.. افتتاح معرض الزهور غدا وتذكرة حديقة الحيوان بـ5 جنيهات

إقرار 4 تشريعات أبرزها الإيجار القديم.. ننشر حصاد النواب آخر 3 جلسات

اليوم الثاني للعمليات الروسية.. أسعار الذهب تعود للارتفاع

تعديلات قانون الإيجار لن تطبق بأثر رجعي.. أبرز 4 تصريحات لرئيس النواب

لاعب يسجل هدفا بيده ويطالب الحكم بإلغائه.. فيديو

المناجاة في الدعاء.. اعرف حكم الاقتصار عليها وترك العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

فيديو

هل حرب روسيا و أوكرانيا من علامات الساعة؟.. شاهد رد مبروك عطية

فيديو جراف.. فوضى.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

تجاهل التهديدات ..هكذا باغت الرئيس الروسي العالم وبدء الحرب على أوكرانيا

لن نترك أوكرانيا.. حلف الناتو يتوعد روسيا بعد بدء الحرب

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ