مصرع طالب في تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بـ سوهاج

لقى طالب في العقد الثاني من العُمر، مصرعه؛ عقب تعرضه لحادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية كان يستقلها على الطريق بناحية قرية المزاولة بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا مفاده وصول إشارة من مستشفى سوهاج العام، مفادها وصول “محمد. ع - 17 سنة - طالب - ويقيم قرية ونينة الشرقية”، جثة هامدة، إدعاء حادث تصادم.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة نقل قيادة المدعو “كرم. ش. أ - 42 عاما - سائق - ويقيم بمركز أخميم”، اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو “محمد. ع. ا - 17 عامًا - طالب - ويقيم ناحية قرية ونينه الشرقية”.

وبسؤال والدة المتوفي المدعوه “سميحه. ع - 37 عامًا - ربة منزل - وتقيم بذات الناحية”، أفادت بمضمون ما تقدم، ونفت الشبهة الجنائية، وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.