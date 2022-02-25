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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الليلة.. المرحلة الحاسمة في الدوم مع تامر محسن و ليلى علوى ونادر عباسي

صدى البلد

تبدأ الليلة في “الدوم” على قناة “ON”، المرحلة الحاسمة بعدما تمت تصفية مئات المتسابقين في المرحلة الأولى و تحدى الدقيقة الواحدة.

 

وتشهد الحلقة الليلة منافسات بين 8 متسابقين في مجال الغناء بمصاحبة الفرقة الموسيقية ، و8 متسابقين في التمثيل، و3 متسابقين في التقديم التلفزيوني. و يقوم بالتحكيم لجنة مميزة بمشاركة المخرج تامر محسن والفنانة ليلى علوى و المايسترو نادر عباسي.

كان برنامج "الدوم" قد حظى باهتمام جماهيري كبير منذ انطلاقه في هذا الموسم بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة و من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبإشراف وتنفيذ شركة ميديا هب. و تذاع حلقة اليوم الجمعة في تمام العاشرة مساءا على قناة أون.

برنامج الدوم يتصدر منصات مواقع التواصل الاجتماعي:


تصدر برنامج الدوم منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد استمرار اشتعال المنافسة والتي شهدت مرحلة اختبار ال٦٠ ثانية في فئات التمثيل والغناء وتقديم البرامج.

وتشهد المرحلة الثانية من برنامج الدوم تحديًا جديداً للمتسابقين وهي مرحلة المفتاح الذهبي والتي سيمنح لهم مساحة اكبر من اجل ابراز موهبتهم بشكل أكبر أمام الجمهور ولجنة التحكيم الجديدة والتي ستستمر على مدار 5 حلقات من اجل اختيار افضل ٦ مواهب فقط في التمثيل والغناء وتقديم البرامج للوصول للمرحلة النهائية.

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا ، المخرج مروان حامد و الفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى ، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الاعلامية القديرة نجوى ابراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.


وتتراوح أعمار المشاركين بين الذكور والإناث بين 16 و 28 سنة  للغناء والتمثيل أما التقديم من ٢١ ل 28  عاماً من جميع المحافظات المصرية حيث تم إجراء اختيارات لـ ١٥ ألف مشترك.


وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم،كما يشترط على المتسابقين ان يستقروا في القاهرة.


الدوم هو أول برنامج لاكتشاف المواهب  يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الاوسط في موسمه الاول والذي سيعرض حصريا على شاشة قناة ON.

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