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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يقرر مكافأة للفرق الطبية بوحدة قصاصين الأزهار

وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وحدة طب الأسرة بقصاصين الأزهار، التابعة للإدارة الصحية بأولاد صقر، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وتلاحظ أثناء المرور تواجد الجهاز الإشرافي بالإدارة الصحية يقوم بالمرور علي الوحدة.

 

قام وكيل الوزارة بتفقد خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بالوحدة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية بأماكن العمل، كما تابع تطعيم المواطنين المترددين علي الوحدة الصحية باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، موجهاً بتسجيل المواطنين علي موقع التسجيل الإلكتروني التابع لوزارة الصحة قبل التطعيم، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم، سواء من خلال الفرق الثابتة بالوحدة أو الفرق المتحركة بالقرية.

 

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كما قام وكيل الوزارة بمناظرة سجلات التردد علي الوحدة، وتابع مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية المختلفة، وبتلقي المواطنين لقاح كورونا، مشيداً بحسن أداء الفرق، وانتظامهم في العمل، رغم سوء الأحوال الجوية، وقرر وكيل الوزارة صرف مكافأة مالية لمقدمي الخدمة المتواجدين بالنوبتجية نظرا لإلتزامهم بمواعيد العمل، وكفاءة الخدمات الطبية للمواطنين بالوحدة، وهم الممرضات فادية محمد أبو غنام، وأسماء محمد عبد العزيز، وهيام يحي عبد الرحيم، والمراقبين الصحيين محمد متولي عبدالجواد، وعلي السيد علي، وفنيين الإحصاء آمنة ابراهيم السيد، وسالي صلاح أحمد، ومها السيد عرفة، وأيضاً مكافأة الدكتورة نورا يوسف مديرة الوقائي بالإدارة والتي تلاحظ وجودها الإشرافي علي الوحدة أثناء الزيارة.

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