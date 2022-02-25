تفريغ 5790 طن رخام وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة SAM H وترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 100 متر والغاطس 7 متر، لتفريغ 5790 طن رخام بالميناء.

وسجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات و سفينة بضائع عامة ومغادرة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامة وحاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بموانئ بورسعيد لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.