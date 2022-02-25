500 وافد بـ بورسعيد يدلون بأصواتهم بانتخابات المهندسين

تجري نقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب بمحافظة بورسعيد، والسبعة مقاعد لأعضاء مجلس النقابة الفرعية، وانتخابات الشعبة العامة للنقابة العامة بالقاهرة، من الساعة العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء.

توافد كبير على مقرات اللجان الانتخابية لفرعية مهندسين بورسعيد

يصل عدد أعضاء النقابة الفرعية بمحافظة بورسعيد إلى 11ألف وأربعمائة مهندس ممن لهم حق الترشيح، وفى الغالب يصل متوسط العدد الفعلي والمتوقع إلى 200 مهندس ناخب من إجمالي 11400مهندس.

توافد كبير على مقرات اللجان الانتخابية لفرعية مهندسين بورسعيد

يتنافس على مقعد نقيب مهندسي بورسعيد ثلاثة وهم الدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين الحالي، والدكتور محمد الجوهري عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين سابقا، والمهندس جابر رحيمة.

ويتنافس على السبعة مقاعد بمجلس النقابة الفرعية فى بورسعيد فى التجديد النصفي الحالي والذي يتم كل أربعة أعوام، عدد 23 مهندس ومهندسة، مقسم الى سبعة مهندسين قسم ميكانيكا ويتم اختيار 2 من المرشحين، وسبعة مهندسين قسم كهربا ويتم أختيار 2من المرشحين، وثلاثة مهندسين بقسم مدني يتم اختيار واحد منهم، وثلاثة مهندسين قسم عمارة ويتم اختيار واحد منهم، وثلاثة مرشحين من الأقسام المختلفة( التعدين، البترول، والغزل والنسيج).

توافد كبير على مقرات اللجان الانتخابية لفرعية مهندسين بورسعيد

وبالإضافة إلي ذلك انتخابات الشعب التابعة للنقابة العامة بالقاهرة، ويتم الإختيار من قسم الميكانيكا 3 مهندسين فوق السن، وخمسة تحت السن، وقسم الكهرباء 3 مهندسين فوق السن، وخمسة تحت السن، وقسم مدني 3 مهندسين فوق السن، وخمسة تحت السن، وقسم عمارة 3 مهندسين فوق السن، وخمسة تحت السن، وأما باقي الشعب المختلفة 3 مهندسين فوق السن، وثلاثة تحت السن.

توافد كبير على مقرات اللجان الانتخابية لفرعية مهندسين بورسعيد

وصرح رئيس لجنة الإنتخابات بالنقابة الفرعية التجديد النصفي المهندس وائل حرز بأن عدد الوافدين من مهندسين محافظة بورسعيد على مقرات الإنتخابات داخل مبني النقابة الفرعية ببورسعيد بشارع عرابي في نطاق حى العرب وصل إلى الآن لـ 500 ناخب تقريبا، حيث شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم توافد ضعيف وصل إلي 217 ناخب قبل صلاة الجمعة، شهد تزايد وإقبال كبير عقب صلاة الجمعة، وتستمر مقرات الإنتخاب في استقبال الوافدين إلى الساعة السابعة مساءً اليوم.

توافد كبير على مقرات اللجان الانتخابية لفرعية مهندسين بورسعيد

توافد كبير على مقرات اللجان الانتخابية لفرعية مهندسين بورسعيد