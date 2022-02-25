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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يصف قادة أوكرانيا بالإرهابيين.. ويدعو الجيش لاستلام السلطة

بوتين يدعو الجيش
بوتين يدعو الجيش لتولي السلطة في أوكرانيا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني إلى تولي السلطة في أوكرانيا، واصفا قادة كييف بـ"الإرهابيين والنازيين الجدد".

وقال بوتين قبيل اجتماع مجلس الأمن الروسي: "الهدف الرئيسي لتدخل القوات الروسية؛ ليس الصدام مع القوات الأوكرانية.. وإنما مع الجماعات النازية المتطرفة، والتي تتحمل مسؤولية إبادة السكان في دونباس، وسفك دماء المواطنين الأبرياء للجمهوريات الشعبية".

وتابع الرئيس الروسي في تصريحات نقلتها وكالة "ريا نوفوستي" الروسية "يقوم عناصر هذه المجموعات بنصب منظومات الصواريخ بين الأحياء السكنية في مدينتي كييف وخاركوف مما يعرض حياة السكان الأمنيين للخطر".

وأضاف "في الواقع، إنهم يتصرفون بذات الطريقة التي يتصرف بها الإرهابيون في جميع أنحاء العالم.. إنهم يختبئون وراء السكان على أمل اتهام روسيا بوقوع ضحايا مدنيين.. من المعروف بشكل موثوق أن كل هذا يحدث بناء على طلب من المستشارين الغربيين، وعلى رأسهم المستشارون الأمريكيون".

بوتين يدعو الجيش الأوكراني لتولي الحكم

ووجه بوتين حديثه إلى الجيش الأوكراني، داعيا العسكريين هناك إلى تولي السلطة في البلاد بأيديهم، قائلا "يبدو أنه سيكون من الأسهل بالنسبة لنا التوصل إلى اتفاق معكم.. مقارنة بعصابة مدمني المخدرات والنازيين الجدد الذين استقروا في كييف وأخذوا الشعب الأوكراني بأكمله كرهائن".

وأكد أن كل ما يحدث في أوكرانيا يدل على وجود "أياد استخباراتية غربية"، مشددا على أن القوات العسكرية الروسية تؤدي مهمتها بكل نجاح على أراضي أوكرانيا.

كما دعا الرئيس الروسي، العسكريين والجنود الأوكرانيين إلى عدم السماح للمتطرفين باستخدام المدنيين كدروع بشرية.

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وأمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

وردا على العملية الروسية في أوكرانيا، وافق  الاتحاد الأوروبي على خطة لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، في خطوة تهدف لتجميد أصولهما الخارجية.

كما قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على موسكو، بينها قطع الاتصال بالنظام المالي الأمريكي لأكبر مؤسسة مالية في روسيا، سبيربنك Sberbank، بما في ذلك 25 شركة تابعة لها، من خلال فرض عقوبات على حسابات المراسلة والحسابات مستحقة الدفع.

ورغم ذلك، قالت الخارجية الروسية إن موسكو مستعدة على وجه السرعة لتشكيل وفد لإجراء محادثات مع كييف، بشرط أن تتصرف الأخيرة بمسؤولية، مشيرة إلى أن مستوى مثل هذه المحادثات "لم يتم النظر فيها بعد".

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