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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان تعلن آخر موعد للتقديم فى شقق جنة وسكن مصر ودار مصر

صدى البلد

بلغ عدد المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل بمشروعات “سكن مصر ودار مصر وجنة”  أكثر من  ١٣٣٣٧ مواطنا حتى الآن، بينما تم فتح أكثر من ٤٧٠٤٨ حسابا جديدا على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك خلال أيام فقط منذ طرح الإعلان، والذي سيتم إتاحته حتى 8 مارس المقبل، بينما بلغ عدد المشاهدات للفيديو التوضيحي لكيفية حجز الوحدات المطروحة أكثر من 95 ألف مشاهدة.

 

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وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذ ي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم طرح كراسات شروط الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات “سكن مصر، ودار مصر، وجنة” عبر الموقع الإلكتروني الجديد للصندوق على الرابط https://nch.shmff.gov. eg، وذلك ضمن مُبادرة رئيس الجمهورية لتوفير وحدات سكنية لجميع فئات المواطنين بتيسيرات خاصة من البنك المركزي المصري، وفي ضوء مبادرتيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 سنة، وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصى 25 سنة.


وأكدت “عبد الحميد” أنه يمكن للمواطنين الاطلاع على كراسات الشروط الخاصة بمشروعات “سكن مصر، ودار مصر، وجنة”، وكذا سداد كل من مقدم جدية حجز الوحدات السكنية (الخاص بكل مشروع)، ومصروفات التسجيل (التي تبلغ 500 جنيه)، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق على الرابط https://nch.shmff.gov. eg، حتى  8 مارس المقبل، على أن يتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين: الأولى يوم 15/3/2022 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، والثانية من الساعة 9 صباح يوم 16/3/2022 وحتى الساعة 12 منتصف ليل يوم 24/3/2022 لجميع المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).

 

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