كريمة: من احترام الدين عدم إفتاء غير المختصين

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أننا نقع ما بين تشدد المتطرفين وانفلات العلمانيين.

وأضاف كريمة خلال حواره مع برنامج"حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري: "طبقا للدستور المصرى، فإن الأزهر الشريف وحده هو المختص بالشئون الدينية".

وتساءل كريمة: "فى اليهودية والمسيحية يفتى رجال الدين فقط، ليه فى الإسلام سمك لبن تمر هندى".

وأكد أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن من احترام الدين لا يجب أن يفتى غير المختصين.

علماء التراث



وتابع أحمد كريمة: بالنسبة للمعراج فرأى بعض علماء التراث أن المعراج ثبت بإخبار آحاد، منها الصحيح والخطأ والضعيف، من هذا المنطلق فرع العلماء القضية لعدة أشياء منها أن منكر المعراج "مرتد وكافر"، إذا كان يعلم وتعمد الإنكار، والبعض الآخر قال إن منكر المعراج فاسق.

وأكد أحمد كريمة، أن الإسراء والمعراج ثابتتان بالقرآن الكريم، معقبا:" الإسراء مثبتة بنص القرآن ولا إسراء بدون معراج والعكس لأنه ذكرت “معجزة وليس معجزتين”.