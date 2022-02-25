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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفاة الكاتب الصحفي محمود الكردوسي

صدى البلد

توفي مساء اليوم  الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكان قد نقل الراحل إلى  مستشفى وادي النيل، بعد تعرضه لأزمة صحية، ولم تعلن اسرته حتى الآن عن موعد تشييع الجثمان،  وإقامة  مراسم العزاء.

وكان الراحل عضواً بمجلس الشيوخ ، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن وعمل بعدة صحف .

الراحل  من مواليد محافظة سوهاج فى 5 سبتمبر عام 1961، وهو كاتب وأديب ومحلل سياسى عمل صحفيًا فى عدد من الجرائد والمجلات منها مجلة "7 أيام"، مجلة "نص الدنيا" بالأهرام، جريدة "صوت الأمة"، ومجلة "الأهرام العربى"، وأسس مجلة "الفن السابع"وشغل منصب رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، بعدما شارك فى تأسيسها وعمل مدير تحرير بها منذ 2012 وحتى نهاية 2015.
وصدر له كتاب "مرة واحد صعيدى" عام 1996، ومن أهم رواياته "ذائقة الموت" وكتاب سيرة بعنوان "ورق دشت" وكتب أخرى. 

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